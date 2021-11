In der Konferenz der letzten drei Partien am 15. Spieltag in der 2. Bundesliga empfängt unter anderem der Hamburger SV den FC Ingolstadt. Den Liveticker zur Partie findet Ihr hier.

Am heutigen Vormittag treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Ausgangssituation kaum unterschiedlicher sein könnte: den HSV, aktuell auf Platz acht, trennen lediglich fünf Punkte von einem Aufstiegsplatz. Ingolstadt hingegen grüßt vom Tabellenende: nur sechs Punkte aus 14 Spielen - acht Punkte zum rettenden Relegationsplatz.

HSV vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den HSV gilt es heute mit einem Sieg Anschluss an das obere Tabellenviertel zu wahren. Ingolstadt auf der anderen Seite benötigt dringend Punkte um im Rennen gegen den Abstieg Sandhausen und Co. nicht völlig aus dem Blick zu verlieren.

Vor Beginn: Laut Plan soll das Spiel um 13.30 Uhr beginnen. Schauplatz ist das Volksparkstadion in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie HSV vs. Ingolstadt.

HSV vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

Hamburger SV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou FC Ingolstadt 04: Buntic - Antonitsch, Röseler, Kotzke - Heinloth, Keller, Preißinger, Gaus, Gebauer, M. Stendera - Beister

HSV vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Rechte an den Spielen der 2. Bundesliga hat sich in diesem Jahr der Pay-TV-Sender Sky gesichert.

HSV vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV

Ab 13.00 Uhr, also einer halben Stunde vor Spielbeginn startet Sky die Übertragung des Spiels auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Die Konferenz mit den beiden gleichzeitig startenden Begegnungen ist auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen. Mehr Infos zum Abo gibt's hier.

HSV vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im Livestream

Wer Kunde des oben verlinkten Sky Sport Pakets ist, kann ohne zusätzliche Kosten die im Abo enthaltenen Inhalte über die App Sky Go im Livestream sehen. Eine zweite Möglichkeit bietet Sky Ticket. Da ist es sogar möglich ein Monatsabo abzuschließen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

HSV vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle in der 2. Bundesliga vor den Spielen am Sonntag