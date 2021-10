SV Sandhausen vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga trifft Sandhausen heute auf Werder Bremen. SPOX verrät Euch, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Am heutigen Sonntagmittag kommt es in der 2. Bundesliga zum Krisenduell in Sandhausen. Der SVS empfängt den SV Werder Bremen, der sich zuletzt unterirdisch präsentierte und hinter jeglichen Ansprüchen zurückblieb.

Nachdem Bremen vor der Länderspielpause den Bock mit einem 3:0 gegen Heidenheim umgestoßen hatte, war die Pleite in Darmstadt ein herber Rückschlag. Auch Sandhausen kommt nicht aus dem Tabellenkeller heraus und hat 4 der letzten 6 Spiele verloren. Am vergangenen Spieltag gab es zumindest einen Punkt bei Aufsteiger Rostock, dennoch bleiben sie auf dem 16. Tabellenplatz kleben.

Mit einem Sieg zu Hause gegen Werder könnten sie sich erstmals ein wenig von den direkten Abstiegsplätzen absetzen. Individuell sind sie zwar der Außenseiter, doch die Leistungen der Bremer in den letzten Wochen waren so schwankend und teilweise erschreckend schwach, dass absolut etwas für die Sandhäuser drin ist.

SV Sandhausen vs. Werder Bremen - 2. Bundesliga: Termin, Ort, Infos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2021, 13:30 Uhr

Austragungsort: BWT-Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 11. Spieltag

TV-Übertragung: Live bei Sky Sport

SV Sandhausen vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Sandhausen und Werder Bremen nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Beide Livestreams sind kostenpflichtig.

SV Sandhausen vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet sich bei SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

SV Sandhausen vs. Werder Bremen - 2. Bundesliga: Formcheck der beiden Teams

Dass es eine erneut schwierige Saison für die Sandhäuser werden könnte, war vor der Saison vielen klar. Doch die Leistungen der Mannschaft in einigen Partien sind doch sehr fragwürdig gewesen. Aufgrund des schwachen Saisonstarts verpflichtete der Verein Mitte September einen neuen Trainer. Mit Alois Schwartz kommt ein alter Bekannter, der schon von 2013 bis 2016 für die Mannschaft zuständig war. Nach dem Auftaktsieg in Hannover ging die Mannschaft zu Hause gegen Darmstadt unter und kassierte im eigenen Stadion 6 Tore. In der vergangenen Woche konnte sich die Mannschaft zumindest ein wenig stabilisieren und holte einen Punkt in Rostock.

Bei Werder brennt aktuell mal wieder der Baum. Das ist gefühlt alle paar Wochen der Fall, weil die Mannschaft sich immer wieder unerklärliche Aussetzer erlaubt und das Fußballspielen verweigert. Gegen Darmstadt haben die 11 Akteure einmal mehr ihre Fans enttäuscht und wie das nun mal so ist bei einem Verein, in dem es die letzten Jahre fast ausschließlich bergab ging, wird die gesamte Vereinsstruktur infrage gestellt. Sowohl der Trainer, als auch die Verantwortlichen stehen im Kreuzfeuer und das nach einer so kurzen Zeit in der Saison. Markus Anfang war nach der Leistung in Darmstadt ebenfalls sehr bedient und hat sich ein wenig von seinen Spielern im Stich gelassen gefühlt. Zu guter Letzt wurde auch noch Niclas Füllkrug kurzzeitig suspendiert, nachdem er sich mit Clemens Fritz angelegt hatte.

SV Sandhausen vs. Werder Bremen - 2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle