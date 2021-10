In der 2. Liga treffen am heutigen Samstagnachmittag unter anderem der Karlsruher SC und Erzgebirge Aue aufeinander. Wie lassen sich die 90 Minuten live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt mit diesem Artikel auf.

KSC vs. Erzgebirge Aue, 2. Bundesliga: Uhrzeit, Ort

Zehnter Spieltag in der 2. Bundesliga: Nachdem die Duelle zwischen dem SC Paderborn und Jahn Regensburg sowie Hannover 96 und Schalke 04 die Runde in der zweithöchsten deutschen Spielklasse am gestrigen Freitag eröffnet haben, geht es heute mit den nächsten vier Begegnungen weiter - drei davon am Nachmittag.

Dabei kommt es unter anderen zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem Karlsruher SC und Erzgebirge Aue. Anstoß ist um 13.30 Uhr, gespielt wird im BBBank Wildpark in Karlsruhe.

KSC vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung des Spiels im frei empfangbaren Fernsehen wird es zu der Partie nicht geben - wenigstens jedoch im Pay-TV. Sky hält die Rechte an der Live-Ausstrahlung der 2. Liga, womit auch KSC gegen Aue dort gezeigt wird.

Zu sehen bekommt Ihr das Aufeinandertreffen auf Sky Sport Bundesliga 5. Abrufen könnt Ihr das Sky-Programm auch via Livestream. Zur Verfügung stehen Euch dabei die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

KSC vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Um von Karlsruhe gegen Aue definitiv nichts zu verpassen, seid Ihr nicht zwingend auf die Live-Übertragung von Sky angewiesen. Wer kein Abo besitzt und auch keines abschließen möchte, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Dort wird während den 90 Minuten in schriftlicher Form alles Wichtige zu der Partie festgehalten.

KSC vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Choi, P. Hofmann, M. Lorenz

KSC vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Karlsruher SC - Erzgebirge Aue

Karlsruher SC - Erzgebirge Aue Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 16. Oktober 2021

16. Oktober 2021 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Karlsruhe TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 10. Spieltag

KSC gegen Aue: Wer gewinnt? Die Badener scheinen jedenfalls als Favorit in die Partie zu gehen. In der Tabelle der 2. Liga liegen sie nach neun Spieltagen im Mittelfeld auf Platz zehn. Um Aue ist es schlechter bestellt. Nur vier Punkte und damit Platz 17 - Vorletzter!