Im Samstagabendspiel der 2. Bundesliga trifft am 12. Spieltag der HSV auf Holstein Kiel. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Im kleinen Nordderby duelliert sich am heutigen Abend der HSV mit Holstein Kiel. Der Hamburger SV konnte unter der Woche im Pokal gewinnen, Kiel verlor seine Partie. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welche Reaktionen die beiden Teams nach der Pokalwoche zeigen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

HSV vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der HSV wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen aus der Pokalwoche kommen. Gegen den Ligarivalen aus Nürnberg gab es einen 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen. Doch der HSV muss in der Liga dringend Punkten, um den Abstand auf die Spitze nicht zu groß werden zu lassen. Für die Kieler geht es darum etwas Abstand auf die Abstiegszone zu gewinnen. Holstein Kiel befindet sich aktuell nämlich nur auf dem 15. Rang in der Tabelle. Im Volksparkstadion in Hamburg steht den Kielern aber eine schwierige Aufgabe bevor.

Vor Beginn: Das heutige Duell der Nordlichter wird um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem HSV und Holstein Kiel.

HSV vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou Holstein Kiel: Dähne - Korb, Neumann, Wahl, Kirkeskov - Si. Lorenz - Mühling, Holtby - Bartels, Pichler, Reese

HSV vs. Holstein Kiel: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen dem HSV und Holstein Kiel wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt. Sport1 zeigt die Partie live und in voller Länge im Free-TV. Gleichzeitig bietet Sport1 auch einen kostenlosen Livestream an, mit dem Ihr die Partie ebenfalls seht. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Sky ist für die Übertragung im Pay-TV zuständig. Dort seht Ihr die Partie am heutigen Abend auf Sky Sport Bundesliga 2 oder Sky Sport Bundesliga UHD.

Sky-Kunden können die Partie auch im Liveticker verfolgen. Das geht über die Sky-Go-App, oder Ihr bucht das Sky Ticket, das es Euch ebenfalls erlaubt, das heutige Spiel live zu sehen. Die letzte Alternative bietet OneFootball. Dort könnt Ihr das Spiel einzeln buchen und Ihr erhaltet Zugang zu der Übertragung von Sky.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

2. Bundesliga: Tabelle am 12. Spieltag