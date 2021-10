HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der HSV empfängt Fortuna Düsseldorf am 10. Spieltag der 2. Bundesliga. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der HSV und Fortuna Düsseldorf wollen beide schnellstmöglich zurück in die Bundesliga, sind aber beide ein Stück von den Aufstiegsplätzen entfernt. Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga treffen die beiden aufeinander.

Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, 2. Bundesliga heute live: Stadion, Termin und Anpfiff

HSV vs. Fortuna Düsseldorf wird am heutigen Samstag (16. Oktober) um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Duell am 10. Spieltag der 2. Bundesliga findet im Volksparkstadion statt.

2. Bundesliga: Der 10. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Gast 15.10.

18:30 SC Paderborn 07 -:- Jahn Regensburg 15.10.

18:30 Hannover 96 -:- Schalke 04 16.10.

13:30 Karlsruher SC -:- FC Erzgebirge Aue 16.10.

13:30 Heidenheim -:- FC Sankt Pauli 16.10.

13:30 FC Ingolstadt 04 -:- Holstein Kiel 16.10.

20:30 Hamburger SV -:- Fortuna Düsseldorf 17.10.

13:30 SV Darmstadt 98 -:- Werder Bremen 17.10.

13:30 SG Dynamo Dresden -:- 1. FC Nürnberg 17.10.

13:30 FC Hansa Rostock -:- Sandhausen

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

HSV vs. Fortuna Düsseldorf ist heute live im Free-TV zu sehen. Sport1 hat in dieser Saison die Rechte an der Übertragung des Top-Spiels am Samstagabend.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Der Bezahlsender hält einen Großteil der Rechte an der 2. Bundesliga und zeigt alle Spiele in der Einzelversion, Samstags und Sonntags habt Ihr dort auch die Konferenzen als Alternative.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, HSV gegen Fortuna Düsseldorf im Livestream zu verfolgen. Sport1 bietet diesen kostenlos hier an.

Sky-Abonnenten können alle Übertragungen auch im Livestream empfangen, die ist mit SkyGo möglich. Alle anderen können das Sky Ticket buchen.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel natürlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Geschehen in Hamburg.

Hier zum Liveticker HSV vs. Fortuna Düsseldorf!

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, 2. Bundesliga heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Heyer - Jatta, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Heyer - Jatta, Glatzel, Kittel Fortuna: Wolf - M. Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Hartherz - Sobottka, Prib - Narey, Piotrowski, Peterson - Hennings

2. Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag

Mit dem FC St. Pauli ist aktuell der größte Rivale des HSV an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga.