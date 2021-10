In der 2. Bundesliga empfängt Holstein Kiel heute Hansa Rostock. Hier könnt Ihr Partie des 9. Spieltags im Liveticker verfolgen.

In der 2. Bundesliga trifft Holstein Kiel auf Hansa Rostock. Kann Kiel unter einem neuen Trainer den nächsten Sieg einfahren? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Holstein Kiel geht in das heutige Spiel mit einem neuen Trainer. Am gestrigen Freitag präsentierten die Norddeutschen Marcel Rapp als Nachfolger von Ole Werner. Der bisherige Trainer der U19 des Bundesligisten TSG Hoffenheim soll die Störche, die am vergangenen Spieltag den SC Paderborn besiegten, in der Tabelle weiter nach oben führen. Aufsteiger Hansa Rostock geht als Tabellen-15. in das Kellerduell.

Vor Beginn: Die Partie des 9. Spieltags der 2. Bundesliga findet im Holstein Stadion in Kiel statt. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock.

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Benger - Mühling, Bartels - Porath, Reese - Arp

Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Benger - Mühling, Bartels - Porath, Reese - Arp Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, J. Meier - H. Behrens, Fröde - Omladic, Bahn, Mamba - Verhoek

Holstein Kiel vs. Hansa Rostock: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird Kiel vs. Rostock heute nicht live übertragen. Exklusiv könnt Ihr das Spiel dagegen bei Sky verfolgen - und zwar ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) und in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD).

Der Pay-TV bietet zum Einzelspiel und der Konferenz auch jeweils einen Livestream an. Kunden können diese via der App Sky Go abrufen, wer nicht Kunde ist mittels einem kostenpflichtigen Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle