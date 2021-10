Heimspiel für Schalke 04 am 9. Spieltag der 2. Bundesliga. Gegner ist heute Aufsteiger FC Ingolstadt. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 0:0 Tore Aufstellung FC Schalke 04 Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Flick, Ouwejan, Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter Aufstellung FC Ingolstadt Buntic - Röseler, Antonitsch, D. Franke - Linsmayer, Preißinger, Eckert Ayensa, Gebauer, Bilbija - Kutschke, Pat. Schmidt Gelbe Karten

FC Schalke 04 vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker

3. Minute: Zumindest die erste Ecke holt Terodde damit raus. Diese fliegt von der linken Seite herein, bringt in der Folge allerdings nichts ein. Da klären die Gäste ohne große Mühe.

2. Minute: Über die linke Seite wird Marius Bülter geschickt. So kommt erstmals Tempo rein. Die Hereingabe zielt natürlich auf Simon Terodde ab, der in dieser Szene gut verteidigt wird.

Anpfiff: Das Spiel beginnt.

FC Schalke 04 vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Augen der meisten Fans werden heute auf Simon Terodde gerichtet sein. Dem Torjäger fehlt noch ein Treffer zum Torrekord der 2. Bundesliga von Dieter Schatzschneider. 152 Tore hat Terodde bisher erzielt. Am vergangenen Spieltag machte er beide Tore beim 2:0 in Rostock. Mit einem weiteren Sieg gegen Tabellenschlusslicht Ingolstadt könnte Schalke in der Tabelle bis auf Platz vier nach vorne rücken.

Vor Beginn: Die Partie des 9. Spieltags wird um um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen. Bis zu 54.000 Fans sind erlaubt

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga.

FC Schalke 04 vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fraisl - Kaminski - Itakura - Thiaw - Aydin - Wouters - Ouwejan - Drexler - Zalazar - Bülter - Terodde

Fraisl - Kaminski - Itakura - Thiaw - Aydin - Wouters - Ouwejan - Drexler - Zalazar - Bülter - Terodde FC Ingolstadt: Buntic - Neuberger - Schröck - Röseler - Franke - Röhl - Linsmayer - Gebauer - Bilbija - Ecker Ayensa - Schmidt

FC Schalke 04 vs. FC Ingolstadt: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel live und in voller Länge mit Kommentator Jürgen Schmitz auf Sky Sport Bundesliga 2.



In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt Ihr das Spiel mit den anderen Sonntagspartien ebenfalls verfolgen. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr auch per Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

