Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im Free-TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga steht heute das Nord-Derby zwischen Werder Bremen und dem HSV an. Wir zeigen Euch, wer die Partie des 7. Spieltags live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

2. Bundesliga: Werder Bremen vs. Hamburger SV: Datum, Ort, Anpfiff

Auf dieses Spiel freut sich nicht nur ganz Norddeutschland! In der 2. Bundesliga findet am heutigen Samstag, 18. September, das Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV statt. Spielbeginn im wohninvest Weserstadion ist vor 21.000 zugelassenen Zuschauern um 20.30 Uhr.

Im ersten Duell der beiden gefallenen Traditionsklubs seit dreieinhalb Jahren gilt mehr denn je: Verlieren verboten. Der größere Druck liegt sicher beim HSV. Während sich Werder nach dem Abstieg und einem turbulenten Start zuletzt gefangen hat, stolpern die Hamburger bisher etwas durch ihre mittlerweile schon vierte Zweitliga-Saison. Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht das. Während Bremen mit elf Punkten vor dem 7. Spieltag Dritter ist, liegt der HSV mit neun Punkten auf Platz 9.

Im folgenden erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im TV und Livestream?

Diesen "Luxus" würden viele Fans auch in der Bundesliga sehen! In der 2. Bundesliga wird an jedem Samstag eine Partie live im Free-TV übertragen. da es sich dabei immer um das Abendspiel handelt, sehen wir Bremen vs. HSV heute im frei empfangbaren Fernsehen. Doch damit noch nicht genug mit den Übertragungen des Nord-Duells, wie wir in den kommenden Abschnitten zeigen.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im Free-TV

Sport1 hat sich die Live-Übertragungsrechte für das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga gesichert.

Der Privatsender überträgt Werder Bremen gegen den HSV ab 19.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Ruth Hofmann kommentiert Hansi Küpper das Spiel.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im Pay-TV?

Doch nicht nur bei Sport1 könnt Ihr die Partie live verfolgen, auch Sky bietet eine Übertragung an. Diese beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 und um 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD. Auf beiden Kanälen kommentiert Stefan Hempel das Spiel.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV im Livestream?

Sowohl Sport1 als auch Sky zeigen Bremen gegen den HSV auch im Livestream. Der Livestream von Sport1 ist kostenlos und kann über die App auch auf verschiedenen Endgeräten abgerufen werden.

Das gilt auch für den allerdings kostenpflichtigen Livestream von Sky für Kunden über die App SkyGo. Mit einem SkyTicket können sich alle Nicht-Kunden den Livestream freischalten.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Runde: 7. Spieltag

7. Spieltag Datum: 18. September 2021

Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: wohninvest Weserstadion (Bremen)

wohninvest Weserstadion (Bremen) TV-Übertragung: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, Sky Ticket, Sport1

Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Werder Bremen vs. HSV heute live im TV und Livestream? - 2. Spieltag in der Übersicht

Datum Anstoss Heim Gast Ergebnis Freitag, 17. September 18.30 Uhr Schalke 04 Karlsruher SC 1:2 (1:1) Freitag, 17. September 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock 1:0 (0:0) Samstag, 18. September 13.30 Uhr Holstein Kiel Hannover 96 -:- Samstag, 18. September 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Jahn Regensburg -:- Samstag, 18. September 13.30 Uhr Sandhausen Heidenheim -:- Samstag, 18. September 20.30 Uhr Werder Bremen Hamburger SV -:- Sonntag, 19. September 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 SG Dynamo Dresden -:- Sonntag, 19. September 13.30 Uhr FC Sankt Pauli FC Ingolstadt 04 -:- Sonntag, 19. September 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SC Paderborn 07 -:-

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im TV und Livestream? - 2. Bundesliga im Liveticker

Wie gewohnt bleibt Ihr bei SPOX in Sachen 2. Bundesliga immer auf dem aktuellen Stand. Zum Spiel Werder Bremen gegen den HSV gibt es einen ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Werder Bremen - Hamburger SV.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. HSV heute live im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Zetterer - Weiser, Veljkovic, Mai, Jung - Groß - Rapp, Schmidt - Schmid, Nankishi - Ducksch

Zetterer - Weiser, Veljkovic, Mai, Jung - Groß - Rapp, Schmidt - Schmid, Nankishi - Ducksch Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Heyer - Jatta, Glatzel, Kittel

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle