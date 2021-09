SV Darmstadt 98 vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag trifft der SV Darmstadt 98 auf Dynamo Dresden. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am Sonntag stehen sich in der 2. Bundesliga am 7. Spieltag zwei Mannschaften gegenüber, die mit Niederlagen aus der Länderspielpause gekommen sind. Der SV Darmstadt 98 trifft auf Dynamo Dresden. Los geht's um 13.30 Uhr im "Merck-Stadion am Böllenfalltor".

Die Lilien mussten sich in Rostock mit 1:2 geschlagen geben. Die Schwarz-Gelben aus Elbflorenz haben mit dem identischen Resultat in Heidenheim verloren. Wer findet im direkten Duell zurück in die Erfolgsspur? Obwohl derzeit sieben Ränge zwischen den Clubs liegen, können die Lilien mit einem Heimdreier in der Tabelle an Dynamo vorbeiziehen.

2. Bundesliga, SV Darmstadt 98 vs. Dynamo Dresden: Datum, Zeit, Ort

Wann : 19. September 2021 um 13.30 Uhr

: 19. September 2021 um 13.30 Uhr Wo : Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt

: Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt Liga: 2. Bundesliga - 7. Spieltag

Darmstadt 98 vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Vorweg die vielleicht wichtigste Info für alle Fans von Darmstadt und Paderborn: Das Zweitligaspiel am Sonntag wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Frei empfangbar im Free-TV sind in dieser Saison nur die Zweitligaspiele am Samstagabend um 20.30 Uhr. Der Sender Sport1 hat sich die Übertragungsrechte für diese Partien gesichert. Alle anderen Spiele laufen nur im Pay-TV bei Sky.

Das Spiel Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonntag (19. September) um 13.00 Uhr. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen geben.

Ihr wollt - oder könnt nur - das Duell der beiden Teams im Livestream verfolgen? Auch dafür schafft Sky Abhilfe. Kunden des Pay-TV-Senders könne dies mittels der kostenlosen App Sky Go machen, wer nicht Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen will, muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

2. Bundesliga, SV Darmstadt 98 vs. Dynamo Dresden: Head-to-Head Vergleich

SV Darmstadt 98: 11. Platz, 2. Bundesliga mit 7 Punkten und 13:10 Toren

11. Platz, 2. Bundesliga mit 7 Punkten und 13:10 Toren Dynamo Dresden: 4. Platz, 2. Bundesliga mit 10 Punkten und 10:7 Toren

4. Platz, 2. Bundesliga mit 10 Punkten und 10:7 Toren Head-to-Head Vergleich: 4 Siege Darmstadt, 2 Remis, 1 Sieg Dresden

Darmstadt 98 vs. Dynamo Dresden: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos könnt Ihr Darmstadt gegen Dresden heute bei SPOX verfolgen - und zwar in unserem ausführlichen Liveticker. Wenn Ihr wissen wollt, wie es bei allen Sonntagsspielen der 2. Bundesliga steht, empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Darmstadt gegen Dresden.

Hier geht's zum Liveticker der Konferenz am Sonntag.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag