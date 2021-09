2. Bundesliga: Sonntagskonferenz am 7. Spieltag JETZT im Liveticker

Drei Zweitligapartien stehen am heutigen Sonntag im Rahmen des 7. Spieltags an. In unserem Konferenz-Liveticker behaltet Ihr alle Duelle im Blick.

2. Bundesliga: Die Sonntagsspiele im Überblick

Anpfiff Heim Zwischenstand Auswärts 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Dynamo Dresden 13.30 Uhr FC St. Pauli FC Ingolstadt 13.30 Uhr Erzgebirge Aue SC Paderborn

Vor Beginn: Und sonst so? St. Pauli mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Ingolstadt, dessen Saison bisher eher suboptimal verläuft. Zuletzt gab es eine deutliche Niederlage gegen Bremen. Den schwersten Gegner aus der Spitzengruppe hat heute noch Dresden, dass sich mit den Lilien auseinandersetzen muss.

Vor Beginn: Im Keller wird die Luft allenfalls muffig. Die Luft also für muffiger für Aleksey Shpilevski und seine Mannen. Aber ich befürchte, das wird sich nicht durchsetzen. Heute gehts für Aue gegen den SCP, der die Tabellenführung übernehmen. Die nächsten Gegner sind dann der Jahn, bevor es gegen den HSV geht. In der Tat, die Luft wird dünner für Shpilevski und seine Mannen. Ähm muffiger. MUFFIGER.

Vor Beginn: Seit sechs Spielen driftet Aue sieglos durch die Liga. Das ist Vereinsnegativrekord. Die Luft, sagt man in solchen Fällen gerne, für Aleksey Shpilevski und seine Mannen wird dünner. So ein Quatsch, wie alle wissen, die sich ein bisschen mit Bergsteigen auskennen. Ironisch. Wo wird die Luft dünner? IN DER HÖHE! Und mit Höhe hat Aue zurzeit ja wohl gar nichts zu tun.

Vor Beginn: Unsere Aufstiegsplatzanwärter treffen jetzt heute nicht gerade auf Übermannschaften. Sowohl Darmstadt als auch Ingolstadt und Aue treiben sich mehr oder weniger im Dunstkreis der Abstiegsplätze herum. Der FC als Aufsteiger hat immerhin schon einen Sieg eingefahren. Schlimmer sieht es beim FC Erzgebirge aus.

Vor Beginn: Das ist ja heute mal wieder eine sehr schöne Spielplanzusammensetzung. Dreimal erleben wir Partien oben gegen unten. Drei Teams erleben wir mit Aussichten, am Ende des Spieltages auf einem Aufstiegsplatz zu stehen. Aber natürlich nicht alle drei zusammen. Und der SC Paderborn könnte im Unterschied zu St. Pauli und Dresden sogar die Tabellenführung übernehmen.

Vor Beginn: Der SV Darmstadt 98 empfängt Aufsteiger Dynamo Dresden, der FC Ingolstadt ist zu Gast beim FC St. Pauli und Erzgebirge Aue trifft auf den SC Paderborn.

Vor Beginn: Diese gehen allesamt um 13.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am Sonntag. Drei Partien stehen an.

