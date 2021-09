In der 2. Bundesliga werden am heutigen 6. Spieltag um 13.30 Uhr fünf Spiele absolviert. Wir tickern diese in Form einer Konferenz für Euch live mit.

Anstoss Heim Auswärts Ergebnis 12. September, 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim Dynamo Dresden -:- 12. September, 13.30 Uhr SC Paderborn FC Schalke 04 -:- 12. September, 13.30 Uhr Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf -:- 12. September, 13.30 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Nürnberg -:- 12. September, 13.30 Uhr Hansa Rostock SV Darmstadt 98 -:-

2. Bundesliga: Sonntagskonferenz am 6. Spieltag JETZT im Liveticker

Rostock - Darmstadt:

Nach zwei Niederlagen gegen Dresden und Werder ging es für den FC Hansa Rostock in die Länderspielpause, in der man ein Testspiel gegen Pogon Stettin mit 0:1 ebenfalls verlor. Die Norddeutschen haben die Mannschaft nun noch einmal verstärkt und den bosnischen Nationalspieler Haris Duljevic an die Ostsee gelotst. Der SV Darmstadt 98 auf der anderen Seite ist gut aufgestellt - vor allem in der Offensive! Neuzugang Phillip Tietz hat bereits fünf Tore erzielt, insgesamt kommen die Hessen auf 12 Treffer - ebenso viele wie Regensburg und Paderborn.

Regensburg - Nürnberg:

Das bayrische Derby steht heute für den Spitzenreiter Jahn Regensburg an. Die Oberpfälzer, vor der Pause vom FC St. Pauli am Millerntor geschlagen und anschließend in einem Testspiel dem Bundesligisten Fürth unterlegen, begrüßen daheim heute den 1. FC Nürnberg. Der Jahn müsste heute vor 10.105 Fans eigentlich gewinnen, um die Tabellenführung zu verteidigen, denn sollte einer der Verfolger Paderborn und Dresden heute gewinnen, wäre der Platz an der Sonne zunächst weg. Beim Club wird Stürmer-Neuzugang Manuel Schäffler wegen einer Knochenreizung im Knie heute fehlen.

Aue - Düsseldorf:

Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue empfängt heute im Erzgebirge Fortuna Düsseldorf. Die Sachsen hoffen, nach der Länderspielpause endlich mal in die Spur zu kommen und da macht der 6:0-Testspielsieg gegen den Halleschen FC durchaus Hoffnungen, wobei sich hier der nachverpflichtete Stürmer Nikola Trujic mit zwei Toren empfahl. Das Toreschießen ist auf der anderen Seite bei den Rheinländern weniger das Problem. Der Tabellen-14. hat sieben mal getroffen, aber auch 10 Tore kassiert. Beide Teams haben also noch viel Luft nach oben.

Paderborn - Schalke:

Der Tabellenzweite Paderborn ist nach fünf Spielen noch ungeschlagen, hat 11 Punkte auf dem Konto, und begrüßt heute Absteiger Schalke 04, der sich augenscheinlich noch zurechtfinden muss in den neuen Gefilden und auch aus einem Testspiel gegen KAS Eupen (1:5) keinen Schwung für heute hatte holen können. Zu allem Überfluss fehlen den Knappen neben Danny Latza, Salif Sane auch der verletzte Blendi Idrizi. SCP-Coach Lukas Kwasniok freut sich auf das Duell: "Am Sonntag erwarten wir ein absolutes Schwergewicht. Wir sind aktuell gut drauf und können auch die großen Gewichte stemmen."

Heidenheim - Dresden:

Die Aufsteiger aus Sachsen sind heute beim 1. FC Heidenheim gefordert. Die Baden-Württemberger spielen Jahr für Jahr eine starke Rolle in der Liga, sind aber in dieser Spielzeit schleppend gestartet, besonders die Offensive des Teams von Dauer-Trainer Frank Schmidt schwächelt aktuell noch - nur drei Tore wurden erzielt. Die SG Dynamo auf der anderen Seite hat mit drei Siegen aus fünf Spielen - bei neun Treffern - einen guten Start hingelegt.

Vor Beginn: Fünf Partien stehen für den heutigen Sonntag auf dem Plan und da wird es besonders oben im Tableau spannend, denn Spitzenreiter Regensburg ist ebenso gefordert, wie die in Schlagdistanz lauernden Teams aus Paderborn und Dresden.

2. Bundesliga: Sonntagskonferenz am 6. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Heidenheim empfängt Aufsteiger Dynamo Dresden, Schalke 04 ist beim SC Paderborn zu Gast, Erzgebirge Aue trifft auf Fortuna Düsseldorf, Tabellenführer Jahn Regensburg muss gegen den 1. FC Nürnberg ran und Hansa Rostock steht dem SV Darmstadt gegenüber.

Vor Beginn: Fünf Partien werden absolviert. Diese werden allesamt um 13.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am 6. Spieltag

