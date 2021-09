SC Paderborn vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn die Königsblauen aus Gelsenkirchen. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga steht mit dem Duell SC Paderborn - Schalke 04 sicherlich eines der Topspiele des Spieltages an. Bundesliga-Absteiger Schalke ist weiterhin einige Punkte von der Tabellenspitze entfernt. An dieser stehen die Paderborner aktuell mit elf Punkten hinter Regensburg auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im direkten Duell wollen die Schalker aber nächste wichtige Punkte holen, um den direkten Wiederaufstieg nicht aus den Augen zu verlieren.

2. Bundesliga, SC Paderborn vs. Schalke 04: Datum, Zeit, Ort, Infos

Datum Anstoß Match Spielort So., 12.09.21 13:30 Uhr Paderborn - Schalke Benteler-Arena

SC Paderborn vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Vorweg die vielleicht wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Paderborn: Das Zweitligaspiel am Sonntag wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Frei empfangbar im Free-TV sind in dieser Saison nur die Zweitligaspiele am Samstagabend um 20.30 Uhr. Der Sender Sport1 hat sich die Übertragungsrechte für diese Partien gesichert. Alle anderen Spiele laufen nur im Pay-TV bei Sky.

Heißt: Auch Paderborn gegen Schalke wird am Sonntag nur live bei Sky zu sehen sein. Beginn der Vorberichterstattung ist bereits um 13.00 Uhr. Moderiert wird die Übertragung von Stefan Hempel, Experte ist Torsten Mattuschka.

Kommentator des Einzelspiels zwischen Paderborn und Schalke auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ist pünktlich zum Anpfiff um 13.30 Uhr dann Marcel Meinert.

Ihr wollt - oder könnt nur - Paderborn gegen Schalke im Livestream verfolgen? Auch dafür schafft Sky Abhilfe. Kunden des Pay-TV-Senders könne dies mittels der kostenlosen App Sky Go machen, wer nicht Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen will muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

SC Paderborn vs. Schalke 04: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos könnt Ihr Paderborn gegen Schalke heute bei SPOX verfolgen - und zwar in unserem ausführlichen Liveticker. Wenn Ihr wissen wollt, wie es bei allen Sonntagsspielen der 2. Bundesliga steht empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker SC Paderborn - Schalke 04.

Hier geht's zum Liveticker der Konferenz.

2. Bundesliga, SC Paderborn vs. Schalke 04: Das direkte Duell

Der SC Paderborn und Schalke 04 trafen bisher 4 Mal aufeinander. Alle Begegnungen fanden in der 1. Bundesliga statt. In den vier Spielen holte Paderborn nur einen einzigen Punkt. Diesen holte der SCP beim bisher letzten Aufeinandertreffen im Februar 2020 in der Veltins-Arena. Der Gesamtmarktwert des Schalke Kaders ist mit knapp 32 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie der des SC Paderborn.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle