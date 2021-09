In der 2. Bundesliga empfängt der HSV den SV Sandhausen zum Topspiel am Samstagabend. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der HSV erwartet den SV Sandhausen zum Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Macht der HSV mit einem Sieg einen Sprung in der Tabelle nach vorne? In unserem Liveticker erfahrt Ihr alles zu der Partie im Minutentakt.

HSV vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Hamburger SV liegt nach fünf Spieltagen weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach drei Spielen ohne Sieg in Serie rutschten die Norddeutschen in der Tabelle auf Platz zehn ab. Mit einem Sieg nach der Länderspielpause gegen Sandhausen soll der Abwärtstrend gestoppt werden. Auch Sandhausen benötigt dringend Punkte, um nicht schon früh in der Saison festzustecken.

Vor Beginn: Spielbeginn im Hamburger Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem HSV und dem SV Sandhausen.

HSV vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Kinsombi, Rohr, Reis - Wintzheimer, Glatzel, Kittel

Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Kinsombi, Rohr, Reis - Wintzheimer, Glatzel, Kittel SV Sandhausen: Drewes - Diakhité, Höhn, Zhirov - Ajdini, Bachmann, Zenga, Okoroji - Gaudino - Soukou, Testroet

HSV vs. SV Sandhausen: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Samstagabendspiel des 6. Spieltags zwischen dem HSV und dem SV Sandhausen wird heute live im Free-TV von Sport1 übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Sport1 bietet parallel zu seiner Free-TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls live könnt Ihr das Spiel bei Sky sehen. Die Vorberichterstattung bei dem Pay-TV-Sender beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2. Kommentiert wird das Spiel von Stefan Hempel.

Kostenpflichtig ist auch der Livestream von Sky. Kunden des Pay-TV-Senders sehen diesen über die App SkyGo, alle anderen nur nach Buchung eines SkyTicket.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle