Holstein Kiel vs. Hannover 96: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag trifft Holstein Kiel auf Hannover 96. Kiel kam zuletzt gegen den Karlsruher SC zu einem 2:2-Unentschieden. Letzte Woche gewann 96 gegen den FC St. Pauli mit 1:0. Somit belegt Hannover mit sieben Punkten den 14. Tabellenplatz. Die Heimbilanz von Holstein Kiel ist ausbaufähig. Aus drei Heimspielen wurden nur drei Punkte geholt. Ein Sieg und zwei Remis stehen drei Pleiten in der Bilanz von Holstein gegenüber. Nur einmal gingen die Gastgeber in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Holstein Kiel vs. Hannover 96, 2. Liga: Datum, Uhrzeit, Spielort

Spieltag: 7. Spieltag

7. Spieltag Datum: Sa.,18.09.21

Sa.,18.09.21 Uhrzeit: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Spielort: Holstein-Stadion

Holstein Kiel vs. Hannover 96: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 nicht im Stadion wird anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket. Beide Livestreams sind kostenpflichtig.

Holstein Kiel vs. Hannover 96: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet sich bei SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Holstein Kiel vs. Hannover 96: 12.000 Zuschauer im Stadion zugelassen

Holstein Kiel darf gegen Hannover 96 am Samstag (13.30 Uhr) vor bis zu 12.000 Zuschauern spielen. Die Stadt habe dem Zweitligisten eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt, wie der Tabellen-15. am Dienstag mitteilte. Zuletzt waren wegen der Coronavirus-Pandemie bis zu 4100 Fans im Holstein-Stadion zugelassen.

Dies bedeutet, dass alle Karteninhaber vor dem Betreten des Stadiongeländes einen Impf- oder Genesenennachweis bzw. einen offiziellen negativen Corona-Test vorweisen müssen, der zum Abpfiff des Spiels nicht älter als 24 Stunden ist.

© getty Jann-Fiete Arp hofft auf einen Heimsieg.

Holstein Kiel vs. Hannover 96: Bilanz der beiden Teams

Insgesamt haben die Vereine 25 Mal gegeneinander gespielt. Die Bilanz, elf Siegen, sechs Unentschieden und acht Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 47:37, spricht dabei für Hannover 96.

Gegen Kiel gibt es erst seit dem Aufstieg der KSV im Jahr 2017 wieder Spiele. Vorher hat man sich 40 Jahre nicht gegenübergestanden.

