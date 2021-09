In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Werder Bremen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dynamo Dresden will nach drei Niederlagen in Folge wieder in die richtige Spur finden. Dafür müssen die Sachsen heute gegen Werder Bremen ran. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften nahmen am vergangenen Spieltag keine Punkte mit nach Hause. Die Sachsen mussten sich dem SV Darmstadt mit 0:1 geschlagen geben. Werder Bremen verlor das Nordderby gegen den Hamburger SV mit 0:2.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 13.30 Uhr, gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel in der 2. Bundeliga zwischen Dynamo Dresden und Werder Bremen.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Zweitliga-Rechteinhaber Sky ist für die Übertragung der Partie zuständig. Eine halbe Stunde vor Anpfiff geht auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD die Übertragung los. Martin Groß begleitet Euch dann als Kommentator durchs Spiel. Die Sonntagskonferenz mit den anderen zwei Parallelspielen seht Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Übertragung gibt es zudem auch im Sky-Livestream zu sehen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Dynamo Dresden vs. Werder Bremen, 2. Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: K. Broll - Akoto, Sollbauer, S. Mai, C. Löwe - Y. Stark - M. Schröter, L. Herrmann - Mörschel - Königsdörffer, Daferner

K. Broll - Akoto, Sollbauer, S. Mai, C. Löwe - Y. Stark - M. Schröter, L. Herrmann - Mörschel - Königsdörffer, Daferner Werder Bremen: Zetterer - Weiser, L. Mai, Veljkovic, A. Jung - Gruev - Rapp, N. Schmidt - Nankishi, Schmid - Ducksch

