Erzgebirge Aue vs. Fortuna Duesseldorf: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Erzgebirge Aue empfängt am 6. Spieltag der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr dieses Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Erzgebirge Aue vs. Fortuna Düsseldorf: Termin, Ort

Am heutigen Sonntag, den 12. September, ist das Spiel Erzgebirge Aue vs. Fortuna Düsseldorf eine von fünf Partien an diesem 6. Spieltag in der 2. Bundesliga. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema.

Aue fuhr in dieser bisher kurzen Saison noch keinen Sieg ein und befindet sich mit drei Unentschieden am Tabellenende. In der Tabelle trennt die beiden Mannschaften aber nur ein Punkt. Somit geht der Bundesligaabsteiger von vor zwei Jahren aus Düsseldorf als leichter Favorit in das Spiel.

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf nicht im Stadion anschauen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live.

Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag stets. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Aue gegen Düsseldorf wird auf Sky Sport Bundesliga 4 zu sehen sein - das Live-Programm lässt sich wiederum auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Erzgebirge Aue vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

Hier geht's zum Liveticker Aue vs. Düsseldorf!

Erzgebirge Aue vs. Fortuna Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

Aue: Männel - Bussmann - Carlson - Gonther - Barylla - Messeguem - Strauß - Fandrich - Nazarov - Zolinski - Gueye

Männel - Bussmann - Carlson - Gonther - Barylla - Messeguem - Strauß - Fandrich - Nazarov - Zolinski - Gueye Düsseldorf: Kastenmeier - Koutris - Nedelcu - Klarer - Zimmermann - Prib - Ao Tanaka - Klaus - Appelkamp - Narey - Hennings

© getty Erzgebirge Aue spielt seit sechs Jahren immer gegen den Abstieg in der 2. Bundesliga.

Termin Heim Gast 11. September, 13.30 Uhr Hannover 96 St. Pauli 11. September, 13.30 Uhr FC Ingolstadt Werder Bremen 11. September, 13.30 Uhr Karlsruher SC Holstein Kiel 11. September, 20.30 Uhr Hamburger SV SV Sandhausen 12. September, 13.30 Uhr FC Heidenheim Dynamo Dresden 12. September, 13.30 Uhr SC Paderborn FC Schalke 04 12. September, 13.30 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Nürnberg 12. September, 13.30 Uhr Hansa Rostock SV Darmstadt 98

2. Liga: Die aktuelle Tabelle vor dem 6. Spieltag

Beide Mannschaften haben ihr vergangenes Ligaspiel deutlich verloren und stehen im unteren Tabellendrittel. Vor allem Fortuna Düsseldorf hinkt als Ex-Bundesligist den eigenen Erwartungen hinterher. Für Aue geht es in dieser starken 2.Bundesliga wieder nur um den Klassenerhalt.