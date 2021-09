In der 2. Bundesliga beginnen heute drei Spiele um 13.30 Uhr. Die drei Begegnungen könnt Ihr in unserem Liveticker in einer Konferenz parallel live verfolgen.

Der 7. Spieltag der 2. Bundesliga geht heute ab 13.30 Uhr mit drei Spielen weiter. Kann Tabellenführer Jahn Regensburg bei Fortuna Düsseldorf punkten? In unserem Konferenz-Liveticker verpasst Ihr nichts.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 7. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am gestrigen Freitag zog der 1. FC Nürnberg durch einen Sieg gegen Hansa Rostock mit Spitzenreiter Regensburg nach Punkten gleich. In der zweiten Begegnung verlor Schalke 04 in der Veltins Arena gegen den Karlsruher SC.

Vor Beginn: Der 7. Spieltag wird ab 13.30 Uhr mit drei Spielen fortgesetzt. Tabellenführer Jahn Regensburg ist bei Fortuna Düsseldorf gefordert, Holstein Kiel empfängt Hannover 96 und der SV Sandhausen hat den 1. FC Heidenheim zu Gast.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Samstagskonferenz der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Samstagskonferenz am 7. Spieltag heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der drei Spiele im Free-TV gibt es nicht, zu sehen sind sie exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet auf Sky Sport Bundesliga 3 eine Konferenz an. Die Einzelspiele laufenden ab 13 Uhr auf folgenden Sendern: Holstein Kiel - Hannover 96: Sky Sport Bundesliga 4. Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg: Sky Sport Bundesliga 5. SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim: Sky Sport Bundesliga 6.

Mit der der App SkyGo und dem kostenpflichtigen SkyTicket für Nicht-Kunden von Sky könnt Ihr die Spiele im Livestream verfolgen.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle