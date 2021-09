In der 2. Bundesliga erfolgt heute mit zwei Spielen der Startschuss zum 8. Spieltag. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr beide Spiele parallel verfolgen.

Der 8. Spieltag der 2. Bundesliga startet heute mit zwei Spielen. Gelingt Regensburg oder Heidenheim der Sprung an die Tabellenspitze? In unserem Konferenz-Liveticker verpasst Ihr nichts von beiden Spielen.

2. Liga: Die Freitagsspiele im Überblick

Anpfiff Heim Zwischenstand Auswärts 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim Darmstadt 98 18.30 Uhr Jahn Regensburg Erzgebirge Aue

2. Bundesliga: Freitagskonferenz am 8. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der SC Paderborn kann heute von der Tabellenspitze abgelöst werden. Dem bisherigen Überraschungsteam Jahn Regensburg reicht dazu bereits ein Unentschieden im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Erzgebirge Aue. Der 1. FC Heidenheim muss für den Sprung an die Tabellenspitze Darmstadt 98 schlagen und zugleich auf eine Niederlage des Jahn hoffen. Für Spannung in der ausgeglichenen 2. Bundesliga ist heute also gesorgt!

Vor Beginn: Der 8. Spieltag wird heute mit den Partien 1. FC Heidenheim - Darmstadt 98 und Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue eröffnet. Beide Spiele werden um 18.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Konferenz-Liveticker der Freitagsspiele der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Freitagskonferenz am 8. Spieltag heute live im TV und Livestream

Die beiden heutigen Zweitligaspiele werden nicht live im Free-TV übertragen, weder als Einzelspiel noch als Konferenz. Beides gibt es dagegen beim Sky im Pay-TV zu sehen.

Die Konferenz beginnt um 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 . Die Einzelspiele laufen ebenfalls ab 18 Uhr auf folgenden Sendern: 1. FC Heidenheim - Darmstadt 98: Sky Sport Bundesliga 3, Jahn Regensburg - Aue: Sky Sport Bundesliga 4.

Via der App Sky Go oder einem kostenpflichtigen SkyTicket können Fans heute auch im Livestream mit von der Partie sein.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle