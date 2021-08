Schalke 04 verpflichtet Manchester-City-Verteidiger Itakura

Schalke 04 hat den japanischen Nationalspieler Ko Itakura (24) von Manchester City verpflichtet. Nachdem Sportdirektor Rouven Schröder bereits am Mittwoch den bevorstehenden Transfer angekündigt hatte, vermeldete S04 am Donnerstagabend Vollzug.

Demnach wird der Innenverteidiger zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Darüber hinaus besitzt Schalke eine Kaufoption.

"Wir haben Ko Itakura seit langem intensiv beobachtet und sind absolut überzeugt von seinen Qualitäten: Er verteidigt aktiv und aggressiv, hat dabei ein richtig gutes Stellungsspiel und ist defensiv wie offensiv stark in Kopfballduellen", sagte Schröder: "Obwohl er erst 24 Jahre jung ist, bringt er schon eine große Portion Erfahrung mit und wird unseren Kader damit bereichern."

Bei ManCity war Itakura seit 2018 unter Vertrag, durchgesetzt hat er sich beim englischen Meister nicht. In der vergangenen Saison lief er auf Leihbasis für den niederländischen Klub FC Groningen auf. Bei den Olympischen Spielen in seinem Heimatland wurde er mit den Gastgebern Vierter und kam in allen vier Partien zum Einsatz.