2. Liga: Nürnberg klettert auf Rang drei - Ingolstadt feiert ersten Saisonsieg

Altmeister 1. FC Nürnberg hat sich mit dem zweiten Saisonsieg in der 2. Bundesliga zumindest für zwei Tage auf den Aufstiegsrelegationsplatz katapultiert. Die Franken setzten sich zum Auftakt des fünften Spieltags gegen den Karlsruher SC mit 2:1 (0:0) durch und könnten erst am Sonntag vom FC St. Pauli oder dem SC Paderborn wieder von Rang drei verdrängt werden.

Lino Tempelmann (50.) erzielte das Führungstor für den Club. Es war der erste Gegentreffer für den KSC nach 358 Zweitliga-Minuten. Für die Entscheidung sorgte Erik Shuranov (74.), Malik Batmaz (82.) verkürzte für Karlsruhe. Die zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Karlsruher liegen einen Zähler hinter Nürnberg vorerst auf Platz fünf.

Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und auch ein Plus an Torchancen. Gleich zweimal forderten die Nürnberger Elfmeter: Erst geriet Tom Krauß nach einer Attacke von KSC-Verteidiger Philip Heise ins Straucheln (18.), dann ging Mats Möller Daehli nach einem Kontakt von Marco Thiede zu Boden (29.). Schiedsrichter Patrick Alt ließ jeweils weiterspielen, der Videoassistent schaltete sich nicht ein.

Gleich nach der Pause verhinderte KSC-Keeper Marius Gersbeck noch ein Eigentor von Daniel Gordon nach einer Hereingabe des starken Möller Daehli (47.).

Drei Minuten später wehrte der Torhüter den Ball direkt auf den Kopf von Tempelmann ab, der die verdiente Club-Führung erzielte. Die Chancen häuften sich auf beiden Seiten: Nikola Dovedan verpasste das 2:0 (54.), Philipp Hofmann fast im Gegenzug den Ausgleich (56.). Shuranov profitierte von einer missglückten Rückgabe von Christoph Kobald.

