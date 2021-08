Werder Bremen vs. SC Paderborn: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Werder Bremen heute den SC Paderborn. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der 3. Spieltag der 2. Bundesliga wird mit drei Partien abgeschlossen. Eine findet an der Weser statt.

2. Bundesliga, Werder Bremen vs. SC Paderborn: Datum, Zeit, Ort, Infos

Werder Bremen erwartet am heutigen Sonntag, 15. August den SC Paderborn. Angepfiffen wird das Spiel um 13.30 Uhr im Bremer Weserstation. 21.000 Zuschauer dürfen sich dort das Spiel ansehen.

In der 2. Bundesliga hui, im DFB-Pokal pfui - so lässt sich das bisherige Abschneiden von Bundesliga-Absteiger Werder Bremen beschreiben. Nach einem Unentschieden zum Ligaauftakt gegen Hannover 96 gewann Werder am 2. Spieltag nach einem wilden Spiel mit 3:2 bei Fortuna Düsseldorf. Vier Punkte aus zwei Spielen lesen sich nicht schlecht. Die Ernüchterung folgte allerdings am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal. In der 1. Runde kam das Aus bei Drittligist VfL Osnabrück.

Ebenfalls nicht mehr im DFB-Pokal 21/22 vertreten ist der SC Paderborn nach der Niederlage bei Dynamo Dresden. In der 2. Bundesliga ist der SCP nach zwei Unentschieden noch ungeschlagen.

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnisse 13. August 18.30 Uhr Schalke 04 FC Erzgebirge Aue 1:1 13. August 18.30 Uhr FC Sankt Pauli Hamburger SV 3:2 14. August 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 0:3 14. August 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 2:0 14. August 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 0:0 14. August 20.30 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 2:0 15. August 13.30 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07 15. August 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Ingolstadt 04 15. August 13.30 Uhr Heidenheim FC Hansa Rostock

Werder Bremen vs. SC Paderborn: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Am 2. Spieltag wurde das Spiel des SV Werder in Düsseldorf auch live im Free-TV übertragen. Das heutige Heimspiel gegen den SC Paderborn ist nicht im frei empfangbaren TV zu sehen, da der Privatsender Sport1 an jedem Spieltag "nur" das Samstagabendspiel zeigt.

Einen ausführlichen Blick auf die Partie könnt Ihr heute bei Sky werfen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga gesichert. Bremen gegen Paderborn läuft ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit Kommentator Marcel Meinert. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) werden die drei Sonntagspartien der 2. Liga in einer Konferenz gezeigt.

Ihr wollt - oder könnt nur - Bremen gegen Paderborn im Livestream verfolgen? Auch dafür schafft Sky Abhilfe. Kunden des Pay-TV-Senders könne dies mittels der kostenlosen App Sky Go machen, wer nicht Sky-Kunde ist, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen will muss sich ein kostenpflichtiges SkyTicket buchen.

Werder Bremen vs. SC Paderborn: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos könnt Ihr Bremen gegen Paderborn heute bei SPOX verfolgen - und zwar in unserem ausführlichen Liveticker. Wenn Ihr wissen wollt, wie es bei allen Sonntagsspielen der 2. Bundesliga steht empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Konferenz-Liveticker.

2. Bundesliga, Werder Bremen vs. SC Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Zetterer - Mbom, Mai, Toprak, Friedl - Eggestein - N. Schmidt, Schmid - Dinkci, Füllkrug, Agu

Zetterer - Mbom, Mai, Toprak, Friedl - Eggestein - N. Schmidt, Schmid - Dinkci, Füllkrug, Agu SC Paderborn: Huth - Schuster, Heuer, Hünemeier, Collins - Schallenberg, Justvan, Thalhammer - Pröger, Michel - Platte

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle