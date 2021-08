Werder Bremen vs. Hansa Rostock: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nordduell in der 2. Bundesliga! Der SV Weder Bremen empfängt am 5. Spieltag Hansa Rostock. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Werder Bremen vs. Hansa Rostock - 2. Liga: Uhrzeit, Ort, Spielstätte

In der 2. Bundesliga kommt es am 5. Spieltag zum Duell zweier Mannschaften aus dem Norden. Hansa Rostock trifft am heutigen Sonntag, den 29. August, auf Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Gespielt wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

Beide Klubs stehen aktuell ähnlich in der Tabelle da. Aus den ersten Spielen der Saison zeichnet sich ab, dass die Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga für Werder Bremen eine Mammutaufgabe wird. Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage ließen sich in lediglich fünf Punkte ummünzen.

Die Rostocker haben ein Unentschieden weniger, dafür eine Niederlage mehr - bedeutet vier Punkte nach vier Spielen.

© getty Werder-Trainer Markus Anfang hat eine Menge Arbeit vor sich, will er mit Bremen wieder in die Bundesliga aufsteigen.

Werder Bremen vs. Hansa Rostock: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Werder Bremen gegen Hansa Rostock wird nicht im Free-TV zu sehen sein, stattdessen läuft die Partie heute live und in voller Länge bei Sky. Genauer gesagt wird das Einzelspiel auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Spielgeschehen. Die restlichen Parallelspiele gibt es derweil auf Sky Sport Bundesliga 1 HD in der Sonntags-Konferenz zu sehen.

Zusätzlich zu den Übertragungen im Pay-TV läuft sowohl das Einzelspiel als auch die Sonntags-Konferenz im Livestream bei Sky. Zwei Optionen ermöglichen es Euch, das Livestream-Angebot zu nutzen. Zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket. Beide Varianten sind mit Kosten verbunden.

Werder Bremen vs. Hansa Rostock: 2. Liga heute im Liveticker

Für alle Bremer- und Rostocker-Fans, die das Spiel ihrer Mannschaft nicht verpassen wollen, jedoch keinen Sky-Zugang haben, bietet SPOX als Alternative einen Liveticker zum Mitlesen an. Mit dem behaltet Ihr das Wichtigste stets im Auge. Falls Ihr auch die Parallelspiele verfolgen möchtet, haben wir mit dem Konferenz-Liveticker auch dafür die passende Lösung.

Werder Bremen vs. Hansa Rostock - 2. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Zetterer - Agu, Toprak, Friedl, A. Jung - C. Groß - Rapp, N. Schmidt - Dinkci, Schmid - Füllkrug

Zetterer - Agu, Toprak, Friedl, A. Jung - C. Groß - Rapp, N. Schmidt - Dinkci, Schmid - Füllkrug Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, J. Meier - H. Behrens, Bahn - Omladic, Ingelsson, Mamba - Verhoek

