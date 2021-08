FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf treffen am 5. Spieltag der 2. Bundesliga aufeinander. Dieses Mal heißt es für die Knappen gegen die Fortuna den Heimvorteil zu nutzen, um wieder auf Kurs zu kommen. Hier erfahrt Uhr, wer das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker zeigt!

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live - Datum, Termin, Anpfiff

Der FC Schalke 04 empfängt Fortuna Düsseldorf auf Schalke. Das Spiel wird am heutigen Samstag, den 28. August, um 20:30 Uhr in der Veltins Arena (Gelsenkirchen) angepfiffen.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Topspiel der 2. Bundesliga FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf beginnt um 20:30 Uhr und wird auch im Free-TV auf dem Sender Sport1 live übertragen. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, das Spiel im gratis Sport-1-Livestream zu verfolgen. Mit einer geballten Menge Fachwissen und Leidenschaft wird Euch Ruth Hofmann als Moderatorin und Markus Höhner als Kommentator begleiten.

Ebenso wird dieses Aufeinandertreffen im Pay-TV bei Sky ausgestrahlt. Ab 20 Uhr beginnt live auf Sky Sport Bundesliga 2 die Übertragung für das Spiel zwischen FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Kompetent begleitet wird das Topspiel von Kommentator Stefan Hempel.

Darüber hinaus stellt Sky dieses Match im Livestream bereit. Als Sky-Kunde könnt ihr mit eurem SkyGo-Abonnement den Livestream nutzen. Falls ihr kein Sky-Kunde seid, könnt ihr euch ein SkyTicket sichern. Sowohl das SkyGo-Abo als auch das SkyTicket sind kostenpflichtig.

2. Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 27.08.

18:30 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 27.08.

18:30 Sandhausen FC Ingolstadt 04 28.08.

13:30 Holstein Kiel FC Erzgebirge Aue 28.08.

13:30 SV Darmstadt 98 Hannover 96 28.08.

13:30 Heidenheim Hamburger SV 28.08.

20:30 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 29.08.

13:30 Werder Bremen FC Hansa Rostock 29.08.

13:30 FC Sankt Pauli Jahn Regensburg 29.08.

13:30 SG Dynamo Dresden SC Paderborn 07

FC Schalke vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

SPOX bietet euch eine attraktive Lösung an, damit ihr das Topspiel FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf umfassend und gratis mitverfolgen könnt. Mit unserem Liveticker erhaltet ihr detaillierte Informationen zum Spiel, damit euch nichts entgeht. Jetzt mitfiebern statt im Abseits zu stehen!

Hier geht's zu unserem Liveticker FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf.

FC Schalke vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen & Formcheck

FC Schalke vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Wouters, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

Fährmann - Thiaw, Wouters, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Hartherz - Prib - Appelkamp, Ao Tanaka - Klaus, Narey - Hennings

FC Schalke 04 im Formcheck

Schalke hat gleich zu Beginn der Saison 2021/22 einen Misserfolg gegen den HSV erlitten. Die Gelsenkirchener konnten sich allerdings am 2. Spieltag aufraffen und Holstein Kiel mit einem 3:0 besiegen.

Danach folgten zwei Rückschläge: 3. Spieltag Unentschieden gegen Erzgebirge Aue und die betrübliche 1:4-Niederlage gegen den aktuellen Spitzenreiter Jahn Regensburg. Nun bietet sich den Königsblauen die Möglichkeit, den ersten Sieg vor heimischer Kulisse zu feiern, um damit wieder auf Kurs zu kommen.

Fortuna Düsseldorf im Formcheck

Fortuna Düsseldorf ist zunächst am ersten Spieltag mit einem Sieg über SV Sandhausen in die neue Saison gestartet. Die Fortuna überzeugte später allerdings nicht mehr wirklich. Zunächst musste die Mannschaft von Trainer Christian Preußer eine knappe 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen am zweiten Spieltag hinnehmen.

Es folgte eine 0:2-Schlappe gegen den 1. FC Nürnberg am dritten Spieltag und lediglich ein geteiltes Spielergebnis von 2:2 gegen Holstein am vierten Spieltag. Nun muss Fortuna Düsseldorf einen Gang hochschalten, um rechtzeitig wieder auf die Erfolgsspur zu kommen.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag