Bundesliga-Absteiger Werder Bremen gastiert in der 2. Liga im Rahmen des vierten Spieltags beim Karlsruher SC. So könnt Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

KSC vs. Werder Bremen, 2. Liga: Termin, Ort

Nachdem der vierte Spieltag in der 2. Liga am gestrigen Freitag mit den Duellen zwischen Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel sowie Hannover 96 und dem 1. FC Heidenheim eröffnet worden ist, geht es am heutigen Samstag, den 21. August, mit den nächsten Begegnungen weiter.

Eine davon: Der Karlsruher SC empfängt Werder Bremen im BBBank Wildpark, in dem rund 10.000 Besucher die Partie verfolgen werden. Los geht es dort um 13.30 Uhr.

KSC vs. Werder Bremen: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen dem KSC und dem SVW nicht im Stadion wird anschauen können, dem bietet sich die Möglichkeit, es bei Sky zu verfolgen. Im Free-TV läuft die Partie nicht live. Der Pay-TV-Sender ist der einzige Rechteinhaber für die Ausstrahlung der 2. Liga und zeigt die Nachmittagsspiele am Samstag stets. Lediglich das Samstag-Abendspiel läuft bei Sport1 im Free-TV.

Karlsruhe gegen Bremen wird auf Sky Sport Bundesliga 4 zu sehen sein - und das Live-Programm wiederum lässt sich dann auch via Livestream abrufen. Zur Verfügung stehen dafür die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

KSC vs. Werder Bremen: 2. Liga heute im Liveticker

Noch eine Gelegenheit, nichts von dem Duell zu verpassen, bietet sich SPOX. Hier wird wie zu jedem anderen Zweitligaspiel auch ein Liveticker angeboten, der alles Wichtige zum Spielgeschehen schriftlich festhält.

KSC vs. Werder Bremen: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Karlsruher SC - Werder Bremen

Karlsruher SC - Werder Bremen Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 21. August 2021

21. August 2021 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Karlsruhe Zugelassene Zuschauer: 10.000

10.000 TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

KSC vs. Werder Bremen: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Karlsruher SC: Gersbeck - Jung, Gordon, Kobald, Heise - Wanitzek, Gondorf, Choi - Kaufmann, Hofmann, Schleusener

Gersbeck - Jung, Gordon, Kobald, Heise - Wanitzek, Gondorf, Choi - Kaufmann, Hofmann, Schleusener Werder Bremen: Zetterer - Mbom, Mai, Jung, Friedl - Rapp - Schmid, Schmidt - Dinkci, Agu - Füllkrug

2. Liga: Begegnungen und Ergebnisse am 4. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast 20.08., 18:30 Fortuna Düsseldorf 2:2 Holstein Kiel 20.08., 18:30 Hannover 96 1:0 Heidenheim 21.08., 13:30 Karlsruher SC -:- Werder Bremen 21.08., 13:30 SC Paderborn 07 -:- FC Sankt Pauli 21.08., 13:30 Jahn Regensburg -:- Schalke 04 21.08., 20:30 FC Hansa Rostock -:- SG Dynamo Dresden 22.08., 13:30 Hamburger SV -:- SV Darmstadt 98 22.08., 13:30 FC Erzgebirge Aue -:- Sandhausen 22.08., 13:30 FC Ingolstadt 04 -:- 1. FC Nürnberg

2. Liga: Die aktuelle Tabelle mit KSC und Werder Bremen

Werder ist in der zweithöchsten deutschen Spielklasse in dieser Saison einer von zwei Absteigern aus der Bundesliga. Dennoch befinden sich die Hanseaten vor diesem vierten Spieltag nicht gerade in der Favoritenrolle. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen Hannover 96 und einem 3:2-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf setzte es am vergangenen Wochenende eine deftige 1:4-Niederlage im Weserstadion gegen den SC Paderborn.

Das Team von Neu-Trainer Markus Anfang, das zwischenzeitlich auch noch in der ersten Runde des DFB-Pokals am VfL Osnabrück scheiterte (0:2), liegt in der Tabelle damit nur auf Rang elf - und damit weit hinter dem KSC, der mit bislang zwei Siegen (3:1 gegen Hansa Rostock, 3:0 gegen SV Darmstadt 98) und einem Remis (0:0 gegen SV Sandhausen) zu den derzeit besseren Mannschaften der Liga gehört.