Bundesliga-Absteiger Schalke 04 wird in der 2. Liga am vierten Spieltag vom aktuellen Tabellenführer Jahn Regensburg herausgefordert. Wie Ihr heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst? SPOX klärt auf.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04, 2. Liga: Anstoß, Termin, Stadion

Das dürfte spannend werden: Am heutigen Samstag, den 21. August kommt es in der 2. Bundesliga unter anderem zu einem Kräftemessen zwischen dem momentanen Spitzenreiter Jahn Regensburg und dem aus der Bundesliga abgestiegenen FC Schalke 04, der in der zweithöchsten Spielklasse bis dato noch ungeschlagen ist. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr, wird im Jahnstadion Regensburg ausgetragen.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt diese Begegnung nicht verpassen und live im Fernsehen verfolgen? Das ist möglich, wenn auch nur im Pay-TV. Der Bezahlsender Sky hält die Rechte daran, sämtliche Zweitliga-Partien in der Saison live zu übertragen. Parallel dazu werden 33 Aufeinandertreffen am Samstagabend im Free-TV bei Sport1 gezeigt. Heißt: Bei Regensburg gegen Schalke ist nur Sky als übertragender Sender mit dabei.

Um genauer zu sein, bekommt Ihr das Spiel dort heute auf Sky Sport Bundesliga 5 zu sehen. Das dortige Live-Programm lässt sich dann auch via Livestream abrufen. Dafür kann auf Sky Go oder Sky Ticket zurückgegriffen werden.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04: 2. Liga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, nichts von diesem Match zu verpassen, liefert SPOX. Hier im Liveticker wird Euch während der 90 Minuten nichts Wichtiges entgehen. Kein Tor, keine Wechsel, keine Karten, keine strittigen Entscheidungen - nichts.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SSV Jahn Regensburg: Meyer - Faber, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Singh - Albers, Otto

Meyer - Faber, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Singh - Albers, Otto FC Schalke 04: Fährmann - Thiaw, Wouters, Kaminski - Palsson - Aydin, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

2. Liga: Begegnungen und Ergebnisse am 4. Spieltag

2. Liga: Aktuelle Tabelle am 4. Spieltag

So wie auch Mit-Absteiger Werder Bremen tut sich Schalke zu Beginn dieser Zweitliga-Saison nicht gerade leicht. Nach drei Spieltagen war bei den Gelsenkirchenern schon alles dabei: Niederlage (1:3 gegen Hamburger SV), Sieg (3:0 gegen Holstein Kiel), Unentschieden (1:1 gegen Erzgebirge Aue). Entsprechend fällt auch die Platzierung in der Tabelle aus, wo S04 im Mittelfeld liegt.

Und was kommt jetzt? Einfacher wird es definitiv erst einmal nicht. Der Jahn ist sensationell gestartet, hat dreimal zu Null gewonnen: 2:0 gegen SV Darmstadt 98, 3:0 gegen SV Sandhausen, 3:0 gegen Holstein Kiel. Das macht derzeit Platz eins im Klassement. Ob Schalke den Regensburgern derzeit gewachsen ist?