Der vierte Spieltag in der 2. Liga wird heute Abend unter anderem von der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel eröffnet. Hier werdet Ihr darüber aufgeklärt, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel, 2. Liga: Anstoß, Uhrzeit, Stadion

Neben Hannover 96 und dem 1. FC Heidenheim machen am heutigen Freitag, den 20. August, auch Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel im direkten Duell den Anfang am vierten Spieltag der 2. Bundesliga. Die Begegnung beginnt um 18.30 Uhr und wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena ausgetragen. Das Spiel findet vor 17.000 Zuschauern auf den Rängen statt.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Wer fährt den Sieg ein? Wird es überhaupt einen Gewinner bei dem Aufeinandertreffen geben? Wenn nicht vor Ort im Stadion, dann könnte Ihr die Partie zwischen den Düsseldorfern und den Kielern live im Fernsehen anschauen. Im Free-TV wird das jedoch nicht möglich sein. Sport1 überträgt 33 Spiele am Samstagabend, der Rest läuft bei Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Fortuna gegen Holstein auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Plattformen Sky Go und Sky Ticket machen es unterdessen möglich, die 90 Minuten auch via Livestream zu verfolgen.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel: 2. Liga heute im Liveticker

Es gibt auch eine Möglichkeit, kostenlos während der Partie nichts zu verpassen: den Liveticker von SPOX. Klickt Euch einfach rein, um zumindest schriftlich alles Wichtige aus Düsseldorf mitzubekommen.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Narey, Klarer, Nedelcu, Koutris - Prib - Klaus, Appelkamp, Ao Tanaka, Peterson - Hennings

Kastenmeier - Narey, Klarer, Nedelcu, Koutris - Prib - Klaus, Appelkamp, Ao Tanaka, Peterson - Hennings Holstein Kiel: Gelios - Korb, Wahl, Thesker, van den Bergh - Erras - Mühling, Sander - Bartels, Reese, Mees

2. Liga: Begegnungen am 4. Spieltag

In der Merkur Spiel-Arena stehen sich heute zwei Krisen-Teams gegenüber. Die Kieler, vergangene Saison immerhin erst in der Relegation zur Bundesliga gescheitert, haben einen Horror-Start in die neue Liga-Saison erwischt. Drei 0:3-Niederlagen in Serie! Erst gegen den FC St. Pauli, dann gegen den FC Schalke 04, kürzlich schließlich gegen den SSV Jahn Regensburg. Null Tore, null Punkte.

Die Fortuna steht vergleichsweise besser da, hat nach einem Auftakt-2:0 gegen den SV Sandhausen aber Pleiten gegen Werder Bremen (2:3) und den 1. FC Nürnberg (0:2) einstecken müssen.