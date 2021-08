Hannover 96 nach Niederlage in Dresden weiter sieglos

Hannover 96 hat seinen Fehlstart in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Die Niedersachsen unterlagen am Samstagabend bei Aufsteiger Dynamo Dresden 0:2 (0:0) und haben nach drei Spielen weiterhin erst einen Punkt auf dem Konto. So schlecht war 96 zuletzt 1993/94 in eine Zweitliga-Saison gestartet.

Christoph Daferner (47.) mit seinem dritten Tor in der laufenden Spielzeit und Sebastian Mai (82.) trafen vor 13.780 Zuschauern für die noch ungeschlagenen Dresdener, die mit sieben Punkten so gut wie noch nie nach drei Spielen in der 2. Bundesliga dastehen und vorerst Zweiter sind.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, Torchancen gab es kaum zu sehen. Nach der Pause erwischte Dynamo dann einen Auftakt nach Maß: Eine Flanke von Neuzugang Michael Akoto verwandelte Daferner aus kurzer Distanz per Kopf.

Die Begegnung gewann danach an Tempo. Ransford-Yeboah Königsdörffer hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler (58.). Auf der Gegenseite hatte Florent Muslija die dicke Chance zum Ausgleich (61.), ehe Mai für die Entscheidung sorgte.

2. Bundesliga: Die Tabelle