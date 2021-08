In der 2. Bundesliga finden heute drei Partien des 3. Spieltags statt. Auch Werder Bremen ist im Einsatz. Hier könnt Ihr alle Spiele in unserem Konferenzticker verfolgen.

Mit drei Spielen wird der 3. Spieltag der 2. Bundesliga abgeschlossen. Was passiert in Bremen, Heidenheim und Darmstadt? In unserem Konferenz-Liveticker erfahrt Ihr das ganz genau.

2. Liga: Sonntagskonferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit folgenden Partien wird der 3. Spieltag abgeschlossen: Werder Bremen gegen den SC Paderborn, 1. FC Heidenheim gegen Hansa Rostock und Darmstadt 98 gegen den FC Ingolstadt.

Vor Beginn: Die drei Spiele werden zeitgleich um 13.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Konferenz-Liveticker der drei Sonntagsspiele der 2. Bundesliga.

City-Legende, Millionenmann & Co.: Belgiens Bundesliga-Top-11 © getty 1/17 Nur 2,2 Prozent aller Bundesliga-Akteure kamen aus Belgien. Dennoch gibt es bis heute immer wieder herausragende Fußballer aus unserem Nachbarland, die den Weg in Deutschlands Top-Liga finden. Die Top 11 der Belgier in der Bundesliga. © getty 2/17 TOR - Jean-Marie Pfaff (1982 - 1988 FC Bayern München): Absolvierte 156 Spiele in der Bundesliga und gewann gemeinsam mit den Bayern insgesamt drei Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal. Lebt heute in Belgien auf einer Ranch. © getty 3/17 ABWEHR - Filip Daems (2005 - 2015 Borussia M’Gladbach): Eine wahre Fohlen-Legende. Ging mit in die zweite Liga und führte sie direkt wieder rauf. 2012 landete er mit Lucien Favres Jungs sogar auf dem vierten Tabellenplatz. Insgesamt spielte er 183-mal. © getty 4/17 Daniel van Buyten (2004 - 2006 Hamburger SV, 2006 - 2014 FC Bayern München): Wahrscheinlich der erfolgreichste Belgier der Buli-Geschichte. Holte viermal die Schale, viermal den Pokal, die Champions League und darf sich zudem Klub-Weltmeister nennen. © getty 5/17 Vincent Kompany (2006 - 2008 Hamburger SV): Beerbte Van Buyten beim Bundesliga-Dino, startete seine Weltkarriere aber erst nach seinem Wechsel zu Manchester City. 29-Mal reichte es für die Bundesliga, immerhin gewann er den UI-Cup mit den Hamburgern. © getty 6/17 Nico van Kerckhoven (1998 - 2004 FC Schalke 04, 2004 - 2005 Borussia M’gladbach): Mit S04 erlebte er die legendäre Vier-Minuten-Meisterschaft und holte zweimal den DFB-Pokal. In M’gladbach ging es hingegen ein Jahr nur gegen den Abstieg. © getty 7/17 MITTELFELD - Timmy Simons (2010 - 2013 1. FC Nürnberg): Im stolzen Alter von 33 Jahren gab er zwar erst sein Bundesliga-Debüt, stabilisierte in seinen drei Jahren aber die junge Mannschaft vor der Abwehrkette. Starker Transfer - starker Spieler. © getty 8/17 Axel Witsel (2018 - heute Borussia Dortmund): Anfangs angezweifelt, hier und da verletzungsanfällig, mittlerweile aber eine ganz wichtige Stütze im BVB-Mittelfeld. 76 Buli-Spiele auf dem Buckel, Vertrag läuft noch bis 2022 und Pokalsieger ist er schon. © imago images 9/17 ANGRIFF - Marc Wilmots (1996 - 2000 und 2001 - 2003 FC Schalke 04): “Willi, das Kampfschwein“ verwandelte den entscheidenden Elfmeter beim UEFA-Cup-Sieg der Schalker 1997 und 2002 wurde er für den Ballon d’Or nominiert. Noch Fragen? © getty 10/17 Kevin de Bruyne (2012 - 2013 SV Werder Bremen, 2014 - 2015 VfL Wolfsburg): Apropos Ballon-d’Or-Nominierung. Die hat de Bruyne seit seiner Zeit bei den Wölfen im Abo. Rekordvorlagengeber und bis 2020 Rekordabgang der Bundesliga-Geschichte. © getty 11/17 Thorgan Hazard (2014 - 2019 Borussia M’Gladbach, 2019 - heute Borussia Dortmund): Trägt den Namen Borussia in seinem Herzen. 196 Einsätze und bockstarke 51 Torvorlagen in der Bundesliga. Der Belgier mit den meisten Bundesligatoren (aktuell 39). © getty 12/17 Emile Mpenza (2000 - 2003 FC Schalke 04, 2004 - 2005 HSV): Mit einer Ablösesumme von 17 Millionen DM war er seinerzeit der teuerste Spieler der Schalker Geschichte. Aber auch Tore schießen konnte er: 33 in 115 Buli-Spielen. Den Pokal holte er doppelt. © getty 13/17 HONORABLE MENTIONS - Koen Casteels (2011 - 2015 TSG 1899 Hoffenheim, 2015 SV Werder Bremen, 2015 - heute VfL Wolfsburg): Ohne Frage einer der besten Torhüter der Bundesliga und Leader des Wolfsrudels. Schon bei 196 Buli-Spielen - Tendenz steigend. © IMAGO / Sven Simon 14/17 ROGER VAN GOOL (1976 - 1979 1. FC Köln): Wurde zum ersten Millionen-Einkauf der Bundesliga, als er für 1 Million Deutsche Mark vom FC Brügge nach Köln kam. Eine echte Waffe auf dem rechten Flügel, 1 x Meister, 2 x Pokalsieger mit dem Effzeh. © getty 15/17 DODI LUKEBAKIO (2018/19 Fortuna Düsseldorf, 2019 bis heute Hertha BSC): Schoss drei Tore für die Fortuna in München gegen Bayern in einem Spiel. Das allein ist schon irre. Erhielt den Bundesliga Rookie Award (12/2018). In Berlin noch mit Luft nach oben. © getty 16/17 BART GOOR (2001 - 2004 Hertha BSC): Am 8. März 2002 überschrieb der "Kicker" seine Spielanalyse mit den Worten "Bart Goor spielte überirdisch". Was war passiert? Goor hatte gegen den HSV vier Tore geschossen und eins aufgelegt. Legende! © getty 17/17 SVEN VERMANT (2001 - 2005 Schalke 04): Wurde mit Schalke Pokalsieger und Vizemeister, spielte unter Heynckes, Stevens und Rangnick und war ein Kämpfer vor dem Herrn. Kümmert sich nach Jahren als Trainer um die Karriere seines Sohnes Romeo.

2. Liga: Sonntagsspiele heute live im TV und Livestream

Die drei heutigen Spiel der 2. Liga werden nicht live im Free-TV übertragen. Sehen könnt Ihr sie im Pay-TV bei Sky, der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Zweitligaspielen. Die Konferenz läuft ab 13 Uhr Sky Sport Bundesliga 1. Und die Einzelspiele? Bremen - Paderborn: Sky Sport Bundesliga 2, Heidenheim - Rostock: Sky Sport Bundesliga 3 und Darmstadt - Ingolstadt: Sky Sport Bundesliga 4.

Via Sky Go und Sky Ticket können Fans heute auch per Livestream live mit von der Partie sein.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

2. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick