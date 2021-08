In der 2. Liga geht es heute mit weiteren Begegnungen am 3. Spieltag weiter. SPOX begleitet die drei Partien ab 13.30 Uhr im Konferenz-Liveticker.

Während die Bundesliga dieses Wochenende in eine neue Saison startet, wird in der 2. Liga bereits der 3. Spieltag ausgetragen. Am heutigen Samstag steigen ab 13.30 Uhr drei Begegnungen. SPOX tickert sie live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

2. Liga: Samstagskonferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bereits am gestrigen Freitag wurde die Runde mit den Duellen zwischen Schalke 04 und Erzgebirge Aue sowie dem Hamburg-Derby FC St. Pauli und HSV eröffnet. Schalke fing sich kurz vor Schluss den 1:1-Endstand, in Hamburg jubelte St. Pauli am Ende dank eines 3:2.

Vor Beginn: In der 2. Liga treffen heute der SV Sandhausen und der Karlsruher SC, der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf sowie Holstein Kiel und Jahn Regensburg jeweils ab 13.30 Uhr aufeinander. Rahmen des Ganzen: der 3. Spieltag.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

2. Liga: Die besten Torjäger in der Ligageschichte © getty / imago images 1/21 Seit 1981 gibt es eine eingleisige 2. Liga und seither traf keiner so oft wie Simon Terodde. Nimmt man die zweigleisige Ära (1974 bis 1981) hinzu, ergibt sich ein anderes Bild. Hier sind die Top-20-Torjäger der kompletten Geschichte. © imago images / Rust 2/21 PLATZ 19: Siegfried Reich – 95 Tore in 178 Spielen (Hannover 96, VfL Wolfsburg) © imago images 3/21 Platz 19: Werner Lenz – 95 Tore in 236 Spielen (Union Solingen) © imago images / MIS 4/21 PLATZ 18: Michael Thurk – 96 Tore in 251 Spielen (FSV Mainz 05, Energie Cottbus, FC Augsburg) © imago images 5/21 Platz 17: Emanuel Günther – 98 Tore in 192 Spielen (Karlsruher SC, Wormatia Worms) © imago images 6/21 Platz 16: Klaus Wolf – 99 Tore in 265 Spielen (Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, Union Solingen, Rot-Weiß Lüdenscheid, 1. SC Göttingen, Westfalia Herne) © imago images / pmk 7/21 PLATZ 15: Bruno Labbadia – 101 Tore in 229 Spielen (Darmstadt 98, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC) © imago images / HochZwei 8/21 PLATZ 14: Marius Ebbers - 102 Tore in 273 Spielen (MSV Duisburg, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC St. Pauli) © imago images 9/21 Platz 13: Uwe Sommerer – 106 Tore in 256 Spielen (SpVgg Bayreuth) © imago images 10/21 Platz 12: Otmar Ludwig – 107 Tore in 261 Spielen (Fortuna Köln, FC 08 Homburg, SC Freiburg, Freiburger FC, Hessen Kassel) © imago images 11/21 Platz 11: Peter Cestonaro – 111 Tore in 245 Spielen (SV Darmstadt 98, Hessen Kassel) © imago images / Werner Otto 12/21 PLATZ 9: Paul Linz – 115 Tore in 233 Spielen (Freiburger FC, Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück, OSC Bremerhaven) © imago images 13/21 PLATZ 9: Franz Gerber – 115 Tore in 213 Spielen (TSV 1860 München, Hannover 96, Wuppertaler SV, FC St. Pauli, ESV Ingolstadt) © imago images 14/21 PLATZ 8: Gerd-Volker Schock – 116 Tore in 242 Spielen (Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück) © imago images / Stockhoff 15/21 PLATZ 7: Daniel Jurgeleit – 117 Tore in 393 Spielen (Union Solingen, FC 08 Homburg, VfB Lübeck) © imago images 16/21 PLATZ 6: Walter Krause – 120 Tore in 273 Spielen (Kickers Offenbach, SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen © imago images / Alfred Harder 17/21 PLATZ 5: Sven Demandt – 121 Tore in 317 Spielen (Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, FSV Mainz 05) © imago images / Kicker/Liedel 18/21 PLATZ 4: Theo Gries – 123 Tore in 292 Spielen (Alemannia Aachen, Hertha BSC, Hannover 96) © imago images / MIS 19/21 PLATZ 3: Simon Terodde – 145 Tore in 255 Spielen (MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV, FC Schalke 04) © imago images 20/21 PLATZ 2: Karl-Heinz Mödrath – 150 Tore in 272 Spielen (Alemannia Aachen, Fortuna Köln) © imago images 21/21 PLATZ 1: Dieter Schatzschneider – 154 Tore in 201 Spielen (Hannover 96, Fortuna Köln)

2. Liga: Samstagsspiele heute live im TV und Livestream

Im Free-TV läuft die 2. Liga heute nicht. Zu sehen bekommt Ihr die Spiele im Pay-TV bei Sky, das die Übertragungsrechte besitzt. Hier lässt sich die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 7 verfolgen. Und die Einzelspiele? Sandhausen-KSC: Sky Sport Bundesliga 6. Nürnberg-Düsseldorf: Sky Sport Bundesliga 4. Kiel-Regensburg: Sky Sport Bundesliga 5.

Via Sky Go und Sky Ticket können Fans heute auch per Livestream live mit von der Partie sein.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick