2. Liga - Konferenz am Sonntag heute im Liveticker mit HSV, Nürnberg und Darmstadt

Der 4. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Sonntag mit einer Konferenz abgerundet. Im Einsatz sind am Mittag ab 13.30 Uhr unter anderem der HSV und der 1. FC Nürnberg. Hier könnt Ihr die Spiele im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Besonders der HSV und der 1. FC Nürnberg haben heute die Möglichkeit, mit Siegen in die obersten Tabellenregionen vorzustoßen. Nach den Niederlagen von Schalke 04 und St. Pauli und den Unentschieden vom KSC und Werder Bremen ist der Weg auf die vorderen Plätze durchaus geebnet. Im Tabellenkeller kommt es zwischen Sandhausen und Aue zum direkten Duell zweier noch siegloser Teams.

2. Liga: Konferenz am Sonntag mit dem HSV im Liveticker

Vor Beginn: Von etwaigen Platzierungen können die Sportsfreunde aus Aue und Sandhausen derweil aktuell nur träumen. Der SVS startete äußerst schwach in die Saison, hat noch kein Tor geschossen und liegt mit einem Zähler auf Platz 16. Nur einen Platz davor liegt der Klub aus dem Erzgebirge, den ebenfalls Ladehemmungen plagen. Der einzig erzielte Treffer gegen Schalke reichte jedoch, um auch nach drei Spieltagen ungeschlagen zu sein.

Vor Beginn: Womit wir bei den Schanzern wären. Die sind nämlich heute auch im Einsatz und empfangen den noch ungeschlagenen Club aus Nürnberg. Der FCN setzte am vergangenen Samstag mit einem 2:0-Sieg über den vermeintlichen Mitfavoriten um den Aufstieg aus Düsseldorf ein erstes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Bei einem Sieg heute winkt Nürnberg mindestens Platz fünf.

Vor Beginn: Im Fokus steht heute sicherlich der HSV, der als letzter der "Big Three" um Schalke 04 und Werder Bremen an diesem Spieltag im Einsatz ist. Die Hamburger bekommen es nach der schmerzhaften Stadtderby-Pleite gegen St. Pauli am vergangenen Freitag mit dem SV Darmstadt 98 zu tun. Die Lilien haben sich nach einem schwachen Saisonstart mit zwei Pleiten am vergangenen Wochenende den Frust von der Seele geschossen und Ingolstadt mit 6:1 zerlegt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Konferenz-Liveticker der drei Sonntagsspiele der 2. Bundesliga am 4. Spieltag.

2. Liga - Konferenz am Sonntag live im TV und Livestream verfolgen

Die 2. Liga ist zu großen Teilen nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich das Topspiel des jeweiligen Spieltags wird von Sport1 übertragen. Also werden auch die drei abschließenden Spiele des 4. Spieltags am heutigen Sonntag nur auf Sky zu sehen sein.

Der Pay-TV-Sender zeigt die drei Spiele entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel - je nach Präferenz des Sky-Kunden. Die Konferenz läuft ab 13 Uhr Sky Sport Bundesliga 1.

Via Sky Go und Sky Ticket können Fans heute auch per Livestream live mit von der Partie sein.

2. Liga - 4. Spieltag: Der Spielplan im Überblick

Datum | Anstoß Heim Ergebnis Auswärts 20.08. 18:30 Fortuna Düsseldorf 2:2 Holstein Kiel 20.08. 18:30 Hannover 96 1:0 Heidenheim 21.08. 13:30 Karlsruher SC 0:0 Werder Bremen 21.08. 13:30 SC Paderborn 07 3:1 FC Sankt Pauli 21.08. 13:30 Jahn Regensburg 4:1 Schalke 04 21.08. 20:30 FC Hansa Rostock 1:3 SG Dynamo Dresden 22.08. 13:30 Hamburger SV -:- SV Darmstadt 98 22.08. 13:30 FC Erzgebirge Aue -:- Sandhausen 22.08. 13:30 FC Ingolstadt 04 -:- 1. FC Nürnberg