1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen sich am 3. Spieltag der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Zwei Spieltage sind vorüber. Sowohl die Düsseldorfer als auch die Nürnberger sind im Mittelfeld platziert. Die Fortuna steht nach einem Sieg und einer Niederlage bei drei Punkten. Der Club hingegen kam in beiden Partien jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus - zwei Punkte stehen auf der Habenseite.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf - 2. Bundesliga: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Im Rahmen des 3. Spieltags steigt am heutigen Samstag, 14. August, in der 2. Bundesliga das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Um 13.30 Uhr wird die Partie im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg angepfiffen.

© getty Die Fortuna hat am vergangenen Spieltag mit 2:3 gegen Werder Bremen verloren.

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 13.08. 18.30 Uhr Schalke 04 1:1 FC Erzgebirge Aue 13.08. 18.30 Uhr FC Sankt Pauli 3:2 Hamburger SV 14.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel -:- Jahn Regensburg 14.08. 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg -:- Fortuna Düsseldorf 14.08. 13.30 Uhr Sandhausen -:- Karlsruher SC 14.08. 20.30 Uhr SG Dynamo Dresden -:- Hannover 96 15.08. 13.30 Uhr Werder Bremen -:- SC Paderborn 07 15.08. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 -:- FC Ingolstadt 04 15.08. 13.30 Uhr Heidenheim -:- FC Hansa Rostock

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf gibt es heute live bei Sky zu sehen - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Dafür müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 8 HD anmachen. Denn dort läuft ab 13 Uhr die Übertragung zum Spiel. Wenige Augenblicke vor Anpfiff meldet sich dann Kommentator Torsten Kunde zu Wort.

Wer jedoch das Duell im Sky-Livestream sehen möchte, benötigt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket, welches für Nicht-Kunden gilt.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Nürnberg gegen Düsseldorf bietet SPOX auch im Liveticker an. Wir tickern für Euch von der ersten Minute an bis zum Abpfiff das komplette Spielgeschehen live und in hoher Frequenz mit.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf.

1. FC Nürnberg vs. Fortuna Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Nürnberger - Möller Daehli - Shuranov, Borkowski

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Koutris - Prib, Bodzek - Klaus, Appelkamp, Peterson - Hennings

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag im Überblick