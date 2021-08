In der 2. Bundesliga spielt der HSV heute beim 1. FC Heidenheim. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Heidenheim erwartet in der 2. Liga den HSV. Können die Hamburger mit dem zweiten Saisonsieg in der Tabelle klettern? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

1. FC Heidenheim vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Heidenheim und dem HSV treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellend in die Saison gestartet sind. Dies trifft auf den HSV noch mehr zu als auf Heidenheim. Auf dem Weg zur ersehnten Rückkehr in die Bundesliga holte der HSV erst fünf Punkte - ebenso viele wie Heidenheim. Nur der heutige Sieger wird den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen.

Vor Beginn: Die Partie des 5. Spieltags wird um 13.30 Ihr in der Voith-Arena in Heidenheim angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Zweitligabegegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV.

1. FC Heidenheim vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Heidenheim: Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Schöppner, Burnic - Thomalla, Leipertz - Kühlwetter - Kleindienst

1. FC Heidenheim vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

1. FC Heidenheim gegen den HSV ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Sky zeigt die Partie ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 mit Kommentator Heiko Mallwitz. Ihr könnt euch auch für die Spieltagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 entscheiden, mit der Ihr den Überblick über die drei Parallelspiele um 13.30 Uhr behaltet. Alle Übertragungen könnt Ihr auch per Livestream über das Sky Ticket oder die "Sky Go"-App empfangen.

