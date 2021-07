Schalke 04 vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Schalke 04 empfängt am 1. Spieltag der 2. Bundesliga heute den HSV. Wer setzt sich im Duell zwischen den Königsblauen und dem Hamburger SV durch? Hier bekommt Ihr alle Infos darüber, wie Ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Schalke 04 vs. HSV: Datum, Ort, Anstoß - alle Infos

Die Partie zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV steigt am Abend des heutigen Freitags, am 23. Juli 2021. Der Anstoß soll um 20.30 Uhr erfolgen.

Austragungsort der Begegnung ist die Schalker Veltins Arena. Dann werden auch wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sein. Die Schalker planen mit 19.970 Zuschauer beim Zweitliga-Auftakt.

Schalke 04 vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr könnt die Begegnung zwischen den Knappen aus Schalke und den Rothosen aus Hamburg heute live im TV und Livestream verfolgen. Hier findet Ihr alle Infos dazu.

Schalke 04 vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Fans von Schalke 04 und dem HSV: Die Partie zwischen den beiden ehemaligen Bundesliga-Schwergewichten läuft live im Free-TV. Sat.1 überträgt die Begegnung live.

Die Übertragung des Privatsenders beginnt am Freitagabend um 20.05 Uhr. Als Moderator wird bei Sat.1 Matthias Opdenhövel im Einsatz sein, als Kommentar fungiert bei der Partie Wolff-Christoph Fuss.

Schalke 04 vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Ihr habt ein Sky-Abo und wollt die Begegnung lieber bei dem Bezahlsender verfolgen? Kein Problem, das geht auch. Sky überträgt die Partie ebenfalls live.

Das Spiel zwischen Schalke und dem HSV wird live auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Wie gewohnt, gibt es natürlich auch eine Halbzeit-Analyse.

Schalke 04 vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Livestream

Auch im Livestream ist das Spiel der Gelsenkirchener gegen ihre Gäste aus dem hohen Norden Deutschlands zu sehen. Sowohl Sat.1 als auch Sky bieten einen Livestream ihrer Übertragung an.

Die Sat.1-Übertragung könnt Ihr via ran.de verfolgen. Zum Livestream gelangt Ihr hier.

Auch Sky bietet einen Livestream seiner Übertragung an. Als Sky-Abonnent könnt Ihr diesen via SkyGo sehen. Ihr habt kein Sky-Abo? Dann könnt Ihr ein SkyTicket erwerben.

Schalke 04 vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Aufeinandertreffen von Schalke und dem HSV auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jedem Spiel der 2. Bundesliga einen Liveticker an, in dem Ihr schnell über alle wichtigen Ereignisse der Begegnung unterrichtet werdet.

Hier geht's zum Liveticker von Schalke 04 gegen den Hamburger SV.

Schalke 04 vs. HSV: Positiver Coronatest bei Schalke

Auf Seiten der Schalker wurde ein Spieler am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Die Königsblauen sagten daraufhin ihre Trainingseinheiten des Tages ab und schickten den betroffenen Spieler in Quarantäne. Das Spiel gegen die Hamburger soll jedoch nicht in Gefahr sein. Hier findet Ihr weitere Infos dazu.

Schalke 04 vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Langer - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Latza - Terodde, Bülter

Langer - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Latza - Terodde, Bülter Hamburger SV: Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Reis - Wintzheimer - Glatzel, Jatta

