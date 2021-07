FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live im TV und Livestream

Der FC Schalke 04 absolviert nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga heute Nachmittag ein Testspiel gegen den russischen Topklub Zenit St. Petersburg. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Für den FC Schalke 04 ist es bereits das dritte Testspiel der laufenden Vorbereitung. Am 23. Juni besiegte man bereits den PSV Wesel-Lackhausen mit 8:0, am 27. Juni schoss man Gegner Hamborn 07 gar 14:0 ab.

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Gespielt wird heute Nachmittag ab 16 Uhr in der Kufstein Arena in Österreich, wo die Schalker Mannschaft ihr Trainingslager abhält.

Datum Uhrzeit Ort Team 1 Team 2 03.07.2021 16 Uhr Stadion Kufstein FC Schalke 04 Zenit St. Petersburg

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live im TV

Eine Übertragung des Testspiels zwischen dem FC Schalke 04 und Zenit St. Petersburg im TV wird es nicht geben.

FC Schalke 04 vs. Zenit St. Petersburg: Testspiel heute live im Livestream

Stattdessen wird es eine kostenlose Übertragung im Livestream des YouTube-Kanals des FC Schalke 04 geben. Dort wird das Spiel ab 15.50 Uhr live und in voller Länge gezeigt.

FC Schalke 04: Fünf Testspiele in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 geplant

Fünf Testspiele des FC Schalke 04 stehen in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 an. Nach den Auftaktpartien in Gelsenkirchen gegen den PSV Wesel-Lackhausen und die SF Hamborn 07 reisen die "Knappen" ins Trainingslager nach Mittersill in Österreich.

In der "Ferienregion Hohe Tauern" absolvieren die Blau-Weißen zwei Testspiele: gegen Zenit St. Petersburg sowie Schachtjor Donezk. Nach der Rückkehr aus Österreich laufen die Königsblauen in Gelsenkirchen zum letzten Test-Kick vor dem Zweitliga-Start auf. Es geht gegen Vitesse Arnheim.

