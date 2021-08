Erzgebirge Aue vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga treffen heute am 2. Spieltag Erzgebirge Aue und der FC St. Pauli aufeinander. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Bundesliga, Erzgebirge Aue vs. St. Pauli: Datum, Zeit, Ort, Infos

Erzgebirge Aue empfängt am heutigen Sonntag, 1. August, in der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. Die Partie des 2. Spieltags beginnt um 13.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue. Das Spiel darf vor maximal 12.082 Zuschauern stattfinden.

Einen zufriedenstellenden Auftakt in die Saison 2021/22 hatten sowohl Erzgebirge Aue als auch der FC St. Pauli. Die Hamburger gewannen das Nord-Derby gegen Holstein Kiel mit 3:0, Aue holte beim 0:0 in Nürnberg zumindest einen Punkt.

2. Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Fr, 30.07. 18.30 Uhr SC Paderborn 1. FC Nürnberg 2:2 Fr, 30.07. 18.30 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Hannover 96 Hansa Rostock 0:3 Sa, 31.07. 13.30 Uhr Jahn Regensburg SV Sandhausen 3:0 Sa, 31.07. 13.30 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Heidenheim 1:2 Sa, 31.07. 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Werder Bremen 2:3 So, 01.08. 13.30 Uhr Holstein Kiel Schalke 04 So, 01.08. 13.30 Uhr Hamburger SV Dynamo Dresden So, 01.08. 13.30 Uhr Erzgebirge Aue FC St. Pauli

Erzgebirge Aue vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und St. Pauli ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Live übertragen wird es von Sky im Pay-TV.

Der Pay-TV-Sender meldet sich heute auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) ab 13 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das Spiel kommentieren wird dann Marcel Meinert. Aue gegen St. Pauli ist auch Teil der drei Spiele umfassenden Konferenz, die Sky ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zeigt.

Darüber hinaus haben die Sky-Kunden via Sky Go die Möglichkeit, das Einzelspiel sowie die Konferenz im Livestream zu sehen. Ihr seid noch kein Sky-Kunde? Mit dem Sky-Ticket könnt Ihr noch ein Abo abschließen und den letzten Spieltag live sehen. Dieses Abo ist selbstverständlich ebenfalls kostenpflichtig.

Erzgebirge Aue vs. St. Pauli: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX begleitet die heutigen Sonntagsspiele der 2. Bundesliga in schriftlicher Form. Wir haben sowohl alle Einzelspiele als auch eine Konferenz mit allen Partien als Liveticker im Programm.

Hier geht's zum Liveticker Erzgebirge Aue - St. Pauli.

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 2. Bundesliga.

2. Bundesliga, Erzgebirge Aue vs. St. Pauli: Voraussichtliche Aufstellungen

Erzgebirge Aue: Männel - Carlson, Gonther, Ballas - Strauß, Fandrich, Barylla - Kühn, Nazarov, Baumgart - Zolinski

Männel - Carlson, Gonther, Ballas - Strauß, Fandrich, Barylla - Kühn, Nazarov, Baumgart - Zolinski FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Becker, Benatelli - Kyereh - Makienok, Burgstaller

