2. Bundesliga heute live im Free-TV? Übertragung des 1. Spieltags im TV und Livestream

In der 2. Bundesliga steht heute der 1. Spieltag der Saison 2021/2022 an. Doch werden die Spiele heute live im Free-TV übertragen? SPOX gibt einen Überblick.

2. Bundesliga: Diese Spiele finden heute statt

Am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/2022 findet am Freitag nur eine Partie statt. Ausnahmsweise werden am Samstag fünf statt nur drei Spiele ausgetragen.

Am heutigen Freitag, dem 23. Juli 2021, spielt der FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Größen eröffnen die neue Saison in der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Alle Spiele des 1. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 23.07. 20.30 Uhr Schalke 04 Hamburger SV Sa, 24.07. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Jahn Regensburg Sa, 24.07. 13.30 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 Sa, 24.07. 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Ingolstadt 04 Sa, 24.07. 13.30 Uhr FC Hansa Rostock Karlsruher SC Sa, 24.07. 20.30 Uhr Werder Bremen Hannover 96 So, 25.07. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Holstein Kiel So, 25.07. 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Erzgebirge Aue So, 25.07. 13.30 Uhr Sandhausen Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga heute live im Free-TV? Übertragung des 1. Spieltags im TV

Die 2. Bundesliga wird in der Regel nicht im Free-TV übertragen. Sky hat in der vergangenen Saison fast alle Spiele exklusiv übertragen und besitzt auch in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte für die zweithöchste deutsche Fußball-Spielklasse.

Dennoch gibt es gute Nachrichten für alle Fußballfans in Deutschland: Das erste Spiel der Saison 2021/2022 wird ausnahmsweise im Free-TV übertragen. Ihr könnt die Partie also im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

Sat.1 überträgt die Begegnung zwischen Schalke und dem HSV live. Der Free-TV-Sender geht ab 20.05 Uhr auf Sendung. Matthias Opdenhövel führt als Moderator durch die Sendung, Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie.

2. Bundesliga heute live im Free-TV? Übertragung des 1. Spieltags im Livestream

Ihr könnt die heutige Partie auch im Livestream verfolgen. Sat.1 bietet einen kostenlosen Livestream seiner Übertragung an. Diesen könnt Ihr via ran.de verfolgen. Hier geht's zum Livestream.

Auch Sky zeigt seine Übertragung im Livestream. Den Livestream von Sky könnt Ihr als Abonnent via SkyGo sehen. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr ein SkyTicket erwerben.

2. Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Option, um die heutige Begegnung zu verfolgen, ist unser Liveticker. SPOX bietet zu jeder Partie aus der 2. Bundesliga einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker von Schalke 04 gegen den HSV.

2. Bundesliga: Sponsorenpanne beim HSV

Vor dem 1. Spieltag gab es beim Hamburger SV eine kuriose Sponsorenpanne. Ausrüster adidas lieferte den Auswärtssatz des HSV mit Emirates-Aufdruck. Emirates ist allerdings nicht mehr Sponsor der Hamburger, das ist mittlerweile Orthomol. Die Rothosen werden die ersten Spieltage daher nun alle in ihren Heimtrikots bestreiten müssen. Hier bekommt Ihr mehr Infos zu dem Vorfall.