1. FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es unter anderem zu einem Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Erzgebirge Aue. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1.FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue, 2. Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Zum Abschluss des Auftakt-Spieltags in der 2. Bundesliga finden am heutigen Sonntag, den 25. Juli drei Begegnungen parallel statt. Eines davon: Der 1. FC Nürnberg empfängt Erzgebirge Aue im Max-Morlock-Stadion. Der Anstoß ertönt um 13.30 Uhr.

Erfreulich: Nachdem die vergangene Saison wegen der Coronavirus-Pandemie so gut wie durchgängig vor komplett leeren Rängen ausgetragen wurde, werden die Zuschauer nun in die Stadien zurückkehren. In Nürnberg sind 17.500 Personen zugelassen, was einer Auslastung von 35 Prozent entspricht.

1. FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wem es nicht möglich ist, das Stadion zu besuchen oder es nicht besuchen möchte, kann sich das Duell zwischen Nürnberg und Aue heute im Fernsehen anschauen - live allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Sky besitzt weiterhin Rechte an der 2. Bundesliga, sodass es die 90 Minuten heute nur dort zu sehen geben wird. Das Einzelspiel lässt sich auf Sky Sport Bundesliga 3 verfolgen, die Konferenz zusammen mit FC St. Pauli gegen Holstein Kiel und SV Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf läuft unterdessen auf Sky Sport Bundesliga 1. Kommentator bei der Einzelspiel-Funktion ist Torsten Kunde, Übertragungsstart um 13 Uhr.

Falls Ihr beispielsweise unterwegs seid, könnt Ihr auf die Plattformen Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen, um den Livestream abzurufen und auf diesem Wege nichts zu verpassen.

1. FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Noch eine Möglichkeit, dass Ihr alles Wichtige mitbekommt, ist der Liveticker von SPOX. Wir begleiten auch die Begegnung zwischen Nürnberg und Aue, liefern Euch dabei stetig schriftliche Updates.

2. Bundesliga, 1. FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue: Vorschau

Um der 2. Bundesliga etwas mehr Aufmerksamkeit zu bescheren, fängt sie nicht erst seit diesem Jahr drei bis vier Wochen eher an als die Bundesliga. Diesmal sind es drei Wochen. Entsprechend begannen auch die Vorbereitungsphasen der Mannschaften wesentlich früher.

Der Club bestritt Ende Juni bereits sein erstes Testspiel, gewann dieses gegen den FSV Zwickau 5:1. Es folgt ein weiterer Sieg gegen den FC Wacker Innsbruck (3:1), ein zwischenzeitliches 0:0 gegen den FC Krasnodar und zuletzt ein 3:2 gegen 1860 München.

Auf Seiten der Sachsen lief die Vorbereitung derweil nicht sonderlich positiv. Der erste geplante Test gegen Viktoria Pilsen wurde gecancelt, danach gab es jeweils 1:2-Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und den 1. FC Magdeburg.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick