2. Liga: HSV verpflichtet Kieler Jonas Meffert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV verstärkt sich für seinen vierten Anlauf auf die Bundesliga-Rückkehr. Der HSV gab am Montag die erwartete Verpflichtung des Mittelfeldspielers Jonas Meffert vom Ligarivalen Holstein Kiel bekannt.

"Jonas ist ein zuverlässiger, laufstarker Spieler, der seine strategischen Fähigkeiten im Mittelfeld einzusetzen weiß. Er ist immer anspielbar, will den Ball haben und versteckt sich nicht. Seine gewisse Ruhe am Ball und die Abgeklärtheit auf dem Platz werden unserem Mittelfeld und der Mannschaft guttun", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

Vorstand Jonas Boldt ergänzte: "Ich habe Jonas Entwicklung in jungen Jahren sehr intensiv begleitet und trotz der unterschiedlichen Stationen haben wir uns nie aus den Augen verloren. Ich freue mich sehr, dass er sich insbesondere in Sachen Persönlichkeit weiterentwickelt hat. Er befindet sich im besten Fußballeralter. Ich bin davon überzeugt, dass er in Hamburg und beim HSV einen weiteren Schritt machen und seine Stärken in die Mannschaft einbringen wird."

Meffert selbst erklärte: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, unter anderem auch mit dem neuen Trainer, die mir alle einen Plan aufgezeigt haben, der mich überzeugt hat. Ich verbinde viele tolle Dinge mit dem Verein und freue mich schon darauf, mit dem Team gemeinsam an den Zielen zu arbeiten."

Der 26-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren 87 Zweiligaspiele für Kiel absolviert, das nach der abgelaufenen Saison in der Aufstiegsrelegation am 1. FC Köln scheiterte. Meffert erhält in Hamburg einen Dreijahresvertrag.