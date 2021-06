Transfer-News: Aue leiht Kühn von Bayern München aus

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Stürmer Nicolas-Gerrit Kühn für die kommende Saison auf Leihbasis verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von der 2. Mannschaft des Rekordmeisters Bayern München und erhält in Aue einen bis 30. Juni 2022 gültigen Vertrag, der eine Kaufoption enthält.

Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Ausgebildet wurde Kühn unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96, RB Leipzig und Ajax Amsterdam.

"Nicolas ist ein Spieler, den wir gerne verpflichten wollen. Wir trauen ihm zu, dass er sich in Aue zu einem starken Spieler in der zweiten Liga entwickeln kann. Wir sind mit dem FC Bayern in guten Gesprächen", hatte Aue-Boss Helge Leonhardt zuletzt bei Sport1 erklärt. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch davon ausgegangen, dass Aue Kühn kaufen würde.

Mit Kühn könnte es auch Leon Dajaku ins Erzgebirge ziehen. Nach Informationen von Tag24 könnte der 20-Jährige dort seine Entwicklung fortsetzen, nachdem die Leihe zu Union Berlin nicht von Erfolg geprägt war. Bis 2022 ist er eigentlich noch in die Hauptstadt ausgeliehen, kam auch verletzungsbedingt bisher aber lediglich zweimal als Einwechselspieler zum Einsatz.