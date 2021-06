HSV an Mittelfeldtalent Ludovit Reis vom FC Barcelona interessiert: "Gehört dazu, dass wir uns damit beschäftigen"

Der Hamburger SV befasst sich mit einem Transfer von Ludovit Reis, der in der abgelaufenen Spielzeit vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona an den VfL Osnabrück ausgeliehen war. Das bestätigte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

"Er ist zweikampfstark und fußballerisch gut. Er hat in einer Mannschaft, die nicht so performt hat, gute Leistungen gezeigt", so Boldt laut Tag24. "Es gehört dazu, dass, wenn so einer Spieler auf dem Markt ist, wir uns damit beschäftigen."

Reis absolvierte beim Absteiger aus Niedersachsen 30 Pflichtspiele. In Barcelona steht der 21-jährige Niederländer noch bis 2022 unter Vertrag - inklusive einer Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro. Realistischer ist diversen Medienberichten zufolge bei einem Transfer allerdings eine Summe unter zwei Millionen Euro.

Reis-Landsmann Rick van Drongelen, der die Rothosen erst kürzlich Richtung Union Berlin verließ, legt seinem Ex-Verein eine Verpflichtung des U21-Nationalspielers nahe.

HSV: Van Drongelen empfiehlt Ludovit-Transfer

"Holländer und der HSV, das hat in der Vergangenheit oft gut gepasst. Das weiß auch Ludovit", sagte der 22-Jährige der Hamburger Morgenpost. "Barcelona hat ihn damals nicht umsonst aus Groningen geholt. Für den HSV und auch für ihn wäre es gut, wenn der Wechsel klappt. Das würde alles passen. Auch ich würde mich freuen, wenn er zum HSV kommt."

Bei Barca schaffte es Reis im August 2020 zweimal in den Profikader, zum Einsatz kam er bislang allerdings nur bei der Zweitvertretung.