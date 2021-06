FC Schalke 04, Norbert Elgert: S04 "anstrengend und aufreibend, auch für einen U19-Trainer"

Der legendäre Schalker U19-Trainer Norbert Elgert hat in seinen 25 Jahren in der S04-Jugend einiges erlebt und steht auch in der größten Krise zu seinem Verein: "Schalke 04 ist für mich der großartigste Verein weltweit, aber auch extrem - mit emotionalen Ausschlägen in sämtliche Richtungen", sagte er dem kicker.

Dies sei "anstrengend und aufreibend, auch für einen U-19-Trainer. Das ist keine Komfortzone, sondern immer wieder eine riesige Herausforderung". Abgesehen von einem kurzen Intermezzo in der Saison 2002/03 als Co-Trainer von Frank Neubarth bei den Profis trainiert Elgert seit 1996 die A-Jugend. Nachdem er 2016 kurzzeitig über eine Veränderung nachdachte, unterschrieb er im Herbst einen unbefristeten Vertrag.

In Zukunft wolle er "noch einmal anpacken mit selbstverständlich weiterhin 100 Prozent Motivation und Fokus auf die bestmögliche Ausbildung unserer U19-Spieler. Dass wir es noch einmal schaffen, dahin zu kommen, wo wir als Schalke 04 auch einfach hingehören."

Elgert schwärmte von Champions-League-Nächten wie jener im März 2015, als Schalke trotz 4:3-Sieg bei Real Madrid knapp ausschied - mit einer Mannschaft, "die mindestens zur Hälfte aus Spielern aus der Knappenschmiede bestanden hat. Mit Leroy Sane, mit Benedikt Höwedes, mit Joel Matip, mit Max Meyer, mit Timon Wellenreuther."

Die Schalker Probleme in der abgelaufenen Saison hatten zumindest in dieser Hinsicht etwas Gutes: Zahlreiche Eigengewächse durften Bundesligaluft schnuppern und wertvolle Erfahrungen sammeln. Auch für diese war die Zeit laut Elgert nicht einfach: "Unsere Jungs sind da in einen Abwärtsstrudel und in eine Negativspirale hineingeraten, die ich so noch nie erlebt habe. Unter diesen Umständen haben sie ihre Sache sehr ordentlich gemacht und konnten Pluspunkte sammeln. Trotzdem war es für den einen oder anderen eigentlich zu früh."

© getty Norbert Elgert trainiert seit über 25 Jahren die S04-U19.

Schalke 04, Elgert: U19 "zu meinem Baby geworden"

Elgert, der mit S04 2002 den Juniorenpokal gewann und dreimal die Deutsche Meisterschaft, bezeichnet den deutschen WM-Sieg 2014 als "speziellen" Moment, da mit Manuel Neuer, Julian Draxler, Benedikt Höwedes und Mesut Özil auch vier Spieler aus der Knappenschmiede dabei waren. 2013 wurde er zum DFB-Trainer des Jahres gewählt.

Aufgrund seiner Erfolge gab es auch zahlreiche Avancen. Verlockend war laut Elgert insbesondere die "Perspektive, eine der bekanntesten Akademien in England zu leiten". Neben seiner Familie habe auf Schalke "die besondere Verbindung zu den S04-Fans" eine Rolle dabei gespielt, dass Angebot abzulehnen. Die U19 der Königsblauen sei "mittlerweile irgendwie auch zu meinem Baby geworden".