VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück und der FC Ingolstadt tragen heute ihr Rückspiel in der Relegation um die 2. Bundesliga aus. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der FC Ingolstadt ist bereits mit einem Bein in der 2. Liga. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel stehen die Chancen auf einen Aufstieg sehr gut. Machen die Schanzer heute im Rückspiel den Sack zu?

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt - Rückspiel in der Relegation: Anstoß, Ort, Spielstätte

Im Kampf um den letzten Startplatz für die 2. Bundesliga treffen am heutigen Sonntag, den 30. Mai, der VfL Osnabrück (16. der 2. Liga) und der FC Ingolstadt (3. der 3. Liga) aufeinander. Gespielt wird ab 13.30 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück.

2. Liga - VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Die Relegationsspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Hinspiel Do, 27. Mai 18.15 Uhr FC Ingolstadt 3:0 VfL Osnabrück Rückspiel So, 30. Mai 13.30 Uhr VfL Osnabrück -:- FC Ingolstadt

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel in der Relegation heute live im TV und Livestream

Auch das Rückspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt gibt es heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Das ZDF übernimmt die Übertragung und beginnt mit dieser um 13.25 Uhr.

Sven Voss moderiert die Partie, Claudia Neumann und Hanno Balitsch fungieren als Kommentatoren.

Zudem zeigt der öffentlich-rechtliche Sender das Duell auch im kostenlosen Livestream.

Der Streamingdienst DAZN, der bereits das Hinspiel übertrug, ist auch beim Rückspiel eine Anlaufstelle für alle deutschen Fußballfans. 15 Minuten vor Anpfiff beginnt dabei die Vorberichterstattung mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Mario Rieker und Experte Benny Lauth.

Relegation VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Osnabrück : Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Reis, Taffertshofer - Multhaup, Amenyido - Kerk, Santos

: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Reis, Taffertshofer - Multhaup, Amenyido - Kerk, Santos FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße - Bilbija, Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel in der Relegation heute im Liveticker

SPOX bietet das Relegationsspiel zudem in Form eines Livetickers an. Tore, Riesenchancen, Rote Karten und Elfmeter - Ihr verpasst garantiert nichts.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.