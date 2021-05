Der Karlsruher SC empfängt am 33. Spieltag zuhause den Tabellenzweiten Holstein Kiel. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Holstein Kiel kann heute bereits als fixer Aufsteiger den 33. Spieltag beenden. Dafür muss entweder Greuther Fürth patzen oder die Kieler müssen sich heute gegen den Karlsruher SC durchsetzen.

KSC (Karlsruher SC) vs. Holstein Kiel: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Holstein Kiel fehlen nur mehr zwei Punkte für den Aufstieg in die Bundesliga. Falls die SpVgg Greuther Fürth heute ihr Spiel gegen den SC Paderborn verliert, wäre das Ergebnis in der Partie zwischen dem KSC und Kiel nicht mehr relevant und Kiel wäre ebenso fixer Aufsteiger. Der Karlsruher SC ist hingegen im Mittelfeld der Tabelle und wird in der kommenden Saison wieder in der 2. Liga auf Punktejagd gehen.

Vor Beginn: Im Karlsruher Wildparkstadion rollt pünktlich um 15.30 Uhr der Ball. Als Schiedsrichter die Begegnung leiten wird Robert Hartmann.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Zweitligapartie am 33. Spieltag zwischen dem Karlsruher SC und Holstein Kiel.

KSC (Karlsruher SC) vs. Holstein Kiel: 2. Liga heute im TV und Livestream

Karlsruher SC gegen Holstein Kiel gibt es heute bei Sky im Pay-TV und im Livestream zu sehen. Genauer gesagt müsst Ihr dabei den Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD aufrufen. Die Vorberichte zum Spiel starten um 15.20 Uhr. Jürgen Schmitz kommentiert danach das Spielgeschehen.

KSC (Karlsruher SC) vs. Holstein Kiel: Voraussichtliche Aufstellungen

KSC: Gersbeck - S. Jung, Kobald, Wimmer, Heise - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Thiede, P. Hofmann, Batmaz

Holstein Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Porath, Serra, Reese

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag