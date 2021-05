In der 2. Bundesliga finden am heutigen 33. Spieltag neun Spiele parallel statt. Wichtige Fragen in Bezug auf Auf- und Abstieg werden beantwortet. Hier bei SPOX könnt Ihr die 2. Liga in Form einer Konferenz im Liveticker verfolgen.

Der 33. Spieltag steht an und in der 2. Bundesliga geht es heute so richtig zur Sache. Sichern sich der VfL Bochum und Holstein Kiel ihre Bundesliga-Tickets? Kann der HSV den Traum vom Aufstieg am Leben halten? Wer kann sich von der Abstiegsregion entfernen? All dies erfahrt Ihr hier bei SPOX.

2. Liga: Die Spiele des 33. Spieltags

Heim Gast Fortuna Düsseldorf FC Erzgebirge Aue SC Paderborn 07 SpVgg Greuther Fürth SV Darmstadt 98 Heidenheim Sandhausen Jahn Regensburg VfL Osnabrück Hamburger SV FC Sankt Pauli Hannover 96 Karlsruher SC Holstein Kiel 1. FC Nürnberg VfL Bochum Eintr. Braunschweig Würzburger Kickers

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier zum Refresh der Seite.

2. Liga, Konferenz: 33. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im unteren Bereich der Tabelle tut sich ebenfalls viel. Bislang ist mit den Würzburger Kickers nur ein Absteiger bekannt. Der SV Sandhausen, Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück kämpfen noch um den Klassenerhalt. Auch Jahn Regensburg ist noch nicht ganz aus dem Schneider.

Vor Beginn: So einiges kann heute in der 2. Liga entschieden werden. Der VfL Bochum und Holstein Kiel etwa können den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Auch die SpVgg Greuther Fürth und der Hamburger SV kämpfen weiterhin um den Aufstieg. Die Hamburger können jedoch gleichzeitig auch den Aufstieg verpassen.

Vor Beginn: Alle 18 Mannschaften sind heute zeitgleich im Einsatz. Um 15.30 Uhr starten die neun Partien.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Zweitliga-Konferenz des 33. Spieltags.

2. Liga, Konferenz: 33. Spieltag heute im TV und Livestream

Die Konferenz überträgt Sky heue live im Pay-TV und Livestream. Um 14.30 Uhr starten die Vorberichte, Yannik Erkenbrecher fungiert als Moderator. Die neun Spiele könnt Ihr zudem auch jeweils alle als Einzelspiel verfolgen.

Sky hat sowohl die Konferenz als auch die Einzelspiele im Livestream im Angebot. Um auf das Livestream-Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag