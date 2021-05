Der Hamburger SV empfängt am 34. und letzten Spieltag der Zweitligasaison Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Der Hamburger SV hat zum dritten Mal in Folge den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst. Für die Norddeutschen geht es also um nichts mehr. Eintracht Braunschweig dagegen kämpft noch ums Überleben und muss heute unbedingt siegen.

Jetzt DAZN-Probemonat sichern und damit die Highlights der Partie zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig 40 Minuten nach Spielende sehen!

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch zur kommenden Saison wird der Hamburger SV nicht in die Bundesliga zurückkehren. Das ist spätestens seit der 2:3-Pleite am vergangenen Spieltag gegen den VfL Osnabrück klar. Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass der Traditionsklub kurz vor Schluss scheitert. Ebenfalls scheitern könnten heute die Braunschweiger - jedoch mit dem Erreichen des Ziels Klassenerhalt. Es muss unbedingt ein Sieg her, um überhaupt noch Chancen zu haben. Zudem müssen auch andere Klubs patzen.

Vor Beginn: Alle Zweitligaspiele starten heute um 15.30 Uhr, so auch das Spiel zwischen dem HSV und Braunschweig. Gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum letzten Spieltag in der 2. Bundesliga. Der HSV trifft auf Eintracht Braunschweig.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig: 2. Liga heute im TV und Livestream

Für die Übertragung der Begegnung zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig ist Sky verantwortlich. Sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, den Ihr entweder mit einem SkyGo-Abo oder SkyTicket aufrufen könnt, wird die Partie angeboten.

Diese seht Ihr ab 15.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 HD, Oliver Seidler übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren. Die Zweitligakonferenz läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD.

HSV (Hamburger SV) vs. Eintracht Braunschweig: Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi, Kwarteng - Jatta, Kittel - Terodde, Meißner

Braunschweig: Fejzic - Wydra, Behrendt, Diakhite, Schlüter - Ben Balla, Nikolaou - Kaufmann, Kroos, Bär - Abdullahi

2. Bundesliga: Der Tabellenstand vor dem 34. Spieltag