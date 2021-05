Holstein Kiel vs. Hannover 96: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Holstein Kiel und Hannover 96 bestreiten heute ihr Nachholspiel vom 26. Spieltag. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Holstein Kiel marschiert weiterhin in Richtung Aufstieg in die Bundesliga. Das Team von Trainer Ole Werner, das im DFB-Pokal den FC Bayern München nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb kegelte, ist derzeit auf Rang drei, also auf dem Relegationsplatz, hat jedoch auch zwei Spiele weniger als Tabellenführer VfL Bochum und Tabellenzweiter SpVgg Greuther Fürth absolviert.

Heute wird das Duell des 26. Spieltags gegen Hannover 96, das coronabedingt verschoben werden musste, nachgeholt.

Holstein Kiel vs. Hannover 96: Anpfiff, Spielstätte, Ort

Holstein Kiel empfängt am heutigen Montag, den 10. Mai, zuhause Hannover 96. Die Partie wird um 18 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen.

© getty Ole Werner ist der Erfolgstrainer von Holstein Kiel.

Holstein Kiel vs. Hannover 96: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Als Rechteinhaber für die 2. Bundesliga übernimmt Sky auch die Übertragung der Begegnung Holstein Kiel gegen Hannover 96. Die Vorberichterstattung startet eine Viertel Stunde vor Spielbeginn, um 17.45 Uhr, auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt dabei Sven Schröter.

Via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket besteht die Möglichkeit, das Zweitligaspiel auch im Livestream bei Sky zu sehen.

Bei DAZN seht Ihr dann die Highlights der Partie schon 40 Minuten nach Abpfiff.







Holstein Kiel vs. Hannover 96: 2. Liga heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr Holstein Kiel gegen Hannover 96 live verfolgen - nämlich mit dem Liveticker. Dieser berichtet über alle wichtigen Spielaktionen und hält Euch 90 Minuten lang auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: Holstein Kiel vs. Hannover 96.

