2. Liga heute live: VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV steht unter Zugzwang! Um weiterhin Chancen auf einen Aufstieg in die Bundesliga zu haben, muss der HSV heute gegen den VfL Osnabrück abliefern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der Hamburger SV kämpft auch in der dritten Saison in der 2. Bundesliga um den Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell sind die Rothosen jedoch mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz knapp außerhalb der anvisierten Ränge. Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren.

2. Liga: VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) - Anstoß, Ort, Spielstätte

Die Partie am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Osnabrück und dem HSV steigt am heutigen Sonntag, den 16. Mai. Als Spielstätte dient die Bremer Brücke in Osnabrück. Los geht's um 15.30 Uhr.

Der HSV geht mit viel Selbstvertrauen ins Duell mit dem 17. Zum einen, weil die Norddeutschen Osnabrück in der Hinrunde mit 5:0 deklassierten, zum anderen besiegten sie beim Debüt von Interims-Trainer Horst Hrubesch am vergangenen Spieltag den 1. FC Nürnberg mit 5:2.

© getty Der HSV besiegte beim Debüt von Interimstrainer Horst Hrubesch Nürnberg mit 5:2.

2. Liga heute live: VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky. So ist auch der Pay-TV-Sender für die Übertragung des Duells zwischen dem VfL Osnabrück und dem HSV zuständig. Die Vorberichte gibt es ab 15.20 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga UHD bzw. Sky Sport Bundesliga 2 HD gibt es das Spiel dann live und in voller Länge. In die Rolle des Kommentatoren schlüpft dabei Oliver Seidler.

Im Livestream von Sky ist das Zweitligaspiel ebenfalls abrufbar. Dafür braucht Ihr jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Danach sind die Highlights der Partie bei DAZN abrufbar. Die komplette 1. und 2. Bundesliga gibt es auf der Plattform in Form von Highlights. Das breite DAZN-Angebot beinhaltet neben Fußball unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Kampfsport (Boxen, MMA), Wrestling und Rugby.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Bevor Ihr jedoch für eine der beiden Abo-Varianten zahlt, dürft Ihr als Neu-Kunden den Dienst einen Monat lang testen.

Bundesliga: Robert Lewandowski stellt Torrekord von Gerd Müller ein © getty 1/27 Robert Lewandowski hat den Torrekord für die meisten Tore in einer Bundesligasaison eingestellt. Der Pole zog am vorletzten Spieltag gegen den SC Freiburg mit Gerd Müller gleich. Hier ist das Ranking. © imago images / ZUMA Press 2/27 PLATZ 24: KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Bayern München): 26 Tore in der Saison 1979/80. Die Treffer des heutigen Vorstandsvorsitzenden bescherten dem FCB in einem engen Rennen mit dem Hamburger SV die Meisterschaft. © imago images / Ferdi Hartung 3/27 PLATZ 24: KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Bayern München): 26 Tore in der Saison 1983/84. Drei Saisons später schnappte sich Rummenigge die Kanone ein weiteres Mal, was aber bei Weitem nicht reichte. Bayern wurde nur Vierter, der VfB Stuttgart Deutscher Meister. © imago images / Pfeil 4/27 PLATZ 24: KLAUS ALLOFS (1. FC Köln): 26 Tore in der Saison 1984/85. Der derzeit vereinslose Manager verhalf dem Effzeh mit seinen Buden zum dritten Platz. Nur Bremen und Meister Bayern München sammelten mehr Punkte. © imago images / Sven Simon 5/27 PLATZ 21: HANNES LÖHR (1. FC Köln): 27 Tore in der Saison 1967/68. Der 2016 verstorbene Stürmer war insgesamt 14 Jahre bei den Geißböcken und ballerte seinen Klub in dieser Saison auf Rang vier. Meister wurde der 1. FC Nürnberg. © imago images / Sven Simon 6/27 PLATZ 21: JUPP HEYNCKES (Borussia Mönchengladbach): 27 Tore in der Saison 1974/75. Der spätere Erfolgs- und Triple-Trainer erlebte bei Gladbach seine erfolgreichste Zeit als Spieler. In dieser Spielzeit holte er mit den Fohlen die Meisterschale. © imago images / Kicker / Eissner 7/27 PLATZ 21: HORST HRUBESCH (Hamburger SV): 27 Tore in der Saison 1981/82. Die HSV-Vereinslegende hatte großen Anteil an den drei Meisterschaften der Rothosen zwischen 1979 und 1983. In dieser Saison setzten sie sich knapp gegen Köln durch. © imago images / Horstmüller 8/27 PLATZ 17 - GERD MÜLLER (Bayern München) und LOTHAR EMMERICH (Borussia Dortmund): 28 Tore in der Saison 1966/67. Der "Bomber der Nation" und die BVB-Legende lieferten sich einen engen Kampf um die Kanone. Die Schale gewann aber Braunschweig. © imago images / Nordphoto 9/27 PLATZ 17 - AILTON (Werder Bremen): 28 Tore in der Saison 2003/04. Der "Kugelblitz" schoss Werder zur letzten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Es war mit Abstand die beste Saison in der Karriere des Brasilianers. © imago images / Sven Simon 10/27 PLATZ 17 - GRAFITE (VfL Wolfsburg): 28 Tore in der Saison 2008/09. Gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Dzeko stürmte er mit den Wölfen zum Titel. Unvergessen, als er die Bayern mit einem Hackentor düpierte und die Meisterschaft vorentschied. © imago images / Christian Kolb 11/27 PLATZ 17 - MARIO GOMEZ (BAYERN MÜNCHEN): 28 Tore in der Saison 2010/11. In seiner zweiten Saison rechtfertigte der damals teuerste Transfer der Ligageschichte seine Ablösesumme. Die Meisterschaft schnappte sich aber der BVB unter Trainer Jürgen Klopp. © imago images / Sven Simon 12/27 PLATZ 13 - KLAUS FISCHER (Schalke 04): 29 Tore in der Saison 1975/76. Die Sturmlegende war insgesamt elf Jahre bei den Königsblauen. Seine Treffer reichten aber ebenfalls nicht, um die ersehnte Schale in den Pott zu holen. Meister wurde Gladbach. © imago images / Kicker / Liedel 13/27 PLATZ 13 - KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Bayern München): 29 Tore in der Saison 1980/81. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei! Rummenigge schoss die Bayern zum nächsten Titel - vor dem HSV und VfB Stuttgart. © imago images / Sven Simon 14/27 PLATZ 13 - KLAAS-JAN HUNTELAAR (Schalke 04): 29 Tore in der Saison 2011/12. Gleich in seiner zweiten Saison in der Bundesliga war kein Tornetz vor dem "Hunter" sicher. Zur Meisterschaft reichte es natürlich nicht. Diese schnappte sich Erzrivale Dortmund. © imago images / Moritz Müller 15/27 PLATZ 13 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 29 Tore in der Saison 2017/18. Der erste von drei Auftritten in dieser Liste. Der Pole schrammte trotz des Trainerwechsels von Ancelotti auf Heynckes beim Titelgewinn nur knapp an der 30er-Marke vorbei. © imago images / Ferdi Hartung 16/27 PLATZ 9 - UWE SEELER (Hamburger SV): 30 Tore in der Saison 1963/64. Die nächste Hamburger Vereinslegende, die sich die Kanone unter den Nagel riss. Allerdings reichte es in der Premierensaison nur zu Rang sechs. Meister wurde der 1. FC Köln. © imago images / Fred Joch 17/27 PLATZ 9 - GERD MÜLLER (Bayern München): 30 Tore in der Saison 1968/69. 30 Treffer sind für den ewigen FCB-Stürmer eigentlich das Mindeste. Mit acht Punkten Vorsprung auf Alemannia Aachen reichte es auch für den Schalengewinn. © imago images / WEREK 18/27 PLATZ 9 - JUPP HEYNCKES (Borussia Mönchengladbach) und GERD MÜLLER (Bayern München): 30 Tore in der Saison 1973/74. Enger hätte es zwischen den beiden nicht laufen können. So auch im Kampf um den Titel. Die Bayern setzten sich mit einem Punkt mehr durch. © imago images / Philippe Ruiz 19/27 PLATZ 9 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 30 Tore in der Saison 2015/16. In seiner zweiten Saison im FCB-Trikot holte er sich die Kanone eindrucksvoll. Im letzten Jahr von Pep Guardiola reichte es natürlich auch zum Gewinn der Meisterschale. © imago images / Ferdi Hartung 20/27 PLATZ 7 - LOTHAR EMMERICH (Borussia Dortmund): 31 Tore in der Saison 1965/66. Emmerich und Ladehemmungen passten in dieser Saison nicht in einen Satz. Das Meisterschaftsrennen machte aber der TSV 1860 München. © imago images / Nordphoto 21/27 PLATZ 7 - PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): 31 Tore in der Saison 2016/17. Bis zu dieser Saison war er der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Historie. Die Tore des Gabuners reichten aber nicht, um die Bayern zu schlagen. © imago images / Kicker / Eissner 22/27 PLATZ 5 - DIETER MÜLLER (1. FC Köln): 34 Tore in der Saison 1976/77. Die vielen Treffer des heutigen Betreibers einer Fußballschule reichten nicht aus, um die Geißböcke zum Meister zu machen. Am Ende wurde es Platz fünf - Gladbach holte die Schale. © imago images / Bernd Feil 23/27 PLATZ 5 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 34 Tore in der Saison 2019/20. Es war die bis dahin beste Saison seiner Karriere. Die Champions League und der DFB-Pokal gewann der spätere Weltfußballer auch noch. © imago images / WEREK 24/27 PLATZ 4 - GERD MÜLLER (Bayern München): 36 Tore in der Saison 1972/73. Mit deutlichem Abstand auf den 1. FC Köln wurde das Team des Dauer-Torschützenkönig Deutscher Meister. Ab jetzt wird es einseitig ... © imago images / Fred Joch 25/27 PLATZ 3 - GERD MÜLLER (Bayern München): 38 Tore in der Saison 1969/70. Denn bereits drei Saisons zuvor setzte Müller die Hausnummer von 38 Buden. Meister wurde aber tatsächlich der damalige Dauerrivale aus Gladbach. © imago images / MEREK 26/27 PLATZ 1 - GERD MÜLLER (Bayern München): 40 Tore in der Saison 1971/72. Zwei Spielzeiten war es dann soweit, der "Bomber" knackt die magische und vermeintlich für immer unerreichte 40! Bis Robert Lewandowski kam ... © twitter / getty 27/27 PLATZ 1 - ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern München): 40 Tore in der Saison 2020/21. In der 26. Minute am 33. Spieltag war es soweit: Lewandowski zog mit Gerd Müller gleich - und feierte den Rekord mit einer Huldigung. Er könnte ihn aber auch noch knacken.

2. Liga heute live: VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, Osnabrück gegen Hamburg bei Sky im Pay-TV oder im Livestream zu sehen, könnt Ihr bei SPOX im Liveticker das Spiel verfolgen. Das Spielgeschehen wird dabei in hoher Frequenz getickert.

2. Liga: VfL Osnabrück vs. HSV (Hamburger SV) - Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Multhaup, Reis, U. Taffertshofer, Amenyido - Kerk, Santos

HSV: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Kinsombi, Onana - Jatta, Kittel - Terodde, Meißner

2. Liga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag