FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück, Hinspiel in der Relegation: Ort, Datum, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück treten in der Relegation gegeneinander an, um den 18. Zweitligisten für die kommende Saison zu bestimmen. SPOX gibt Euch die wichtigsten Infos zum Hinspiel.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück, Hinspiel in der Relegation: Ort, Datum, Modus

Am vergangenen Wochenende absolvierten die Zweit- und Drittligisten jeweils den letzten Spieltag. Noch ganz zu Ende ist die Saison für zwei Mannschaften jedoch noch nicht. Die Relegation für die 2. Bundesliga gibt es noch zu absolvieren. In dieser trifft der 16. aus der 2. Bundesliga, VfL Osnabrück, auf den Dritten der 3. Liga, FC Ingolstadt.

Am Donnerstag, den 27. Mai, kommt es zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück zum Hinspiel in der Relegation. Los geht die Partie um 18.15 Uhr. Als Spielstätte dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt. Das Rückspiel geht dann am Sonntag, 30. Mai, in Osnabrück über die Bühne.

Beide Klubs spielen also jeweils einmal zu hause und einmal auswärts. Die Mannschaft, die nach Hin- und Rückspiel mehr Tore auf dem Konto hat, spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga.

Die Auswärtstorregel greift dann, wenn es nach beiden Partien unentschieden steht. Bei erneutem Gleichstand wird der Sieger mittels Verlängerung (2x15 Minuten) und bei Bedarf mit einem Elfmeterschießen entschieden.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Die Relegationsspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 27.5.2021 18.15 Uhr FC Ingolstadt VfL Osnabrück 30.5.2021 13.30 Uhr VfL Osnabrück FC Ingolstadt

© getty Der FC Ingolstadt setzte sich im Kampf um den Relegationsplatz gegen 1860 München durch.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück, Hinspiel in der Relegation: Übertragung im TV und Livestream

Anders als bei der Relegation für die Bundesliga seht Ihr das Duell um das letzte verbliebene Zweitligaticket unter anderem auch im Free-TV. Das ZDF überträgt Ingolstadt gegen Osnabrück ab 18 Uhr live im TV und im kostenlosen Livestream. Martin Schneider und Hanno Balitsch fungieren für den öffentlich-rechtlichen Sender als Kommentatoren, Peter Hyballa wird dabei als Experte eingesetzt.

Ebenso das Spiel live und in voller Länge zeigt DAZN. Beim Streamingdienst gibt es dann ein paar Tage später auch das Rückspiel zu sehen (auch ZDF überträgt Rückspiel).

DAZN hat im Fußballbereich europäischen Spitzenfußball im Angebot und zeigt in den kommenden Tagen auch die Finals in der Königsklasse und in der Europa League. Zahlreiche andere Sportarten bilden das vielseitige DAZN-Angebot. Darunter auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Handball, Darts, Rugby, Tennis, Wrestling, UFC, Boxen, Wintersport, Motorsport und Radsport.

Bevor Ihr für das Abonnement 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr zahlt, könnt Ihr als Neu-Kunden DAZN 30 Tage lang kostenlos testen, um zu sehen, ob das Angebot Euren Wünschen entspricht.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück, Hinspiel in der Relegation im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung von DAZN und ZDF bietet SPOX die beiden Partien auch in Form von Livetickern an. Es entgeht Euch mit dem Liveticker auch garantiert nichts.

Die SPOX-Liveticker-Übersicht findet Ihr hier.

2. Liga: Die Relegationsspiele der vergangenen Jahre