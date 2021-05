Heute wird zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt entschieden, wer in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga auf Punktejagd gehen darf. Das Rückspiel in der Relegation steht an. Jedoch wird Sky das Duell nicht übertragen. SPOX erklärt warum.

Das Rückspiel in der Zweitligarelegation zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt geht am heutigen Sonntag, 30. Mai, über die Bühne. Pünktlich um 13.30 Uhr geht das Duell an der Bremer Brücke in Osnabrück los.

Als glasklarer Favorit ins Spiel geht der FC Ingolstadt. Der Dritte der abgelaufenen Drittligasaison besiegte den 16. der 2. Liga am vergangenen Donnerstag im Hinspiel nämlich mit 3:0 und steht kurz vor dem Aufstieg.

Darum zeigt Sky Relegation VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute nicht live im TV und Livestream

Bei Sky lagen die Übertragungsrechte für die komplette 2. Bundesliga. Von Spieltag 1 bis 34 war der Pay-TV-Sender die richtige Adresse für Fußballfans. Bei der Relegation ist dies jedoch anders. Nicht Sky, sondern das ZDF und DAZN übertragen das heutige Rückspiel live und in voller Länge.

Beim ZDF gibt es wenige Minuten vor Anpfiff, um 13.25 Uhr, die Live-Bilder im frei empfangbaren Fernsehen. Dabei übernimmt folgendes Team die Übertragung:

Moderator: Sven Voss

Kommentatoren: Claudia Neumann und Hanno Balitsch

© getty VfL Osnabrück droht der Abstieg in die 3. Liga.

DAZN hingegen beginnt ein wenig früher mit dem Übertragen von Osnabrück-Ingolstadt - genauer gesagt um 13.15 Uhr. Durchs Spiel begleiten Euch:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Mario Rieker

Experte: Benny Lauth

Ihr seid Sportfans? Dann ist DAZN genau der richtige Anbieter für Euch. Bei keinem anderen Streamingdienst gibt es nämlich so viele verschiedene Sportarten und Wettbewerbe zu sehen. Im Fußballbereich etwa besitzt "das Netflix des Sports" Übertragungsrechte für die Serie A, Ligue 1, Primera Division und ausgewählte Spiele der Bundesliga.

Doch das ist weiterhin nur ein kleiner Bruchteil des kompletten DAZN-Angebots. Das Angebot komplettieren Sportarten wie Tennis, Darts, Handball, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Wintersport, Radsport, Motorsport, Kampfsport (MMA, Boxen), Wrestling und Rugby.

Um all diese Sportarten im Livestream bei DAZN live verfolgen zu können, braucht Ihr entweder ein DAZN-Abonnement, welches pro Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, oder Ihr seid Neu-Kunden und nutzt den kostenlosen Probemonat von DAZN.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos findet Ihr hier!

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel in der Relegation heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr den Kampf um den Zweitligastartplatz im Liveticker verfolgen. Mit diesem wisst Ihr die ganze Zeit lang über das Spielgeschehen in Osnabrück Bescheid.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

2. Liga - VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Die Relegationsspiele im Überblick