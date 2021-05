2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 32. Spieltag

Der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga spitzt sich am 32. Spieltag der 2. Liga weiter zu: Am Freitag kann Holstein Kiel mit einem Heimsieg gegen St. Pauli vorlegen und vier Punkte zwischen sich und dem HSV auf Platz vier bringen. Die Hamburger wären somit am Montag gegen Nürnberg fast schon zum Siegen verdammt. Im Abstiegskampf kann sich Regensburg mit einem Sieg über Spitzenreiter Bochum und einer Niederlage von Braunschweig gegen die ebenfalls noch auf den Aufstieg hoffenden Düsseldorfer endgültig retten.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 32. Spieltag im Überblick.

2. Bundesliga: Ergebnisse und Spieplan am 32. Spieltag

Datum/Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 07.05. 18:30 Hannover 96 SV Darmstadt 98 -:- 07.05. 18:30 Holstein Kiel FC Sankt Pauli -:- 08.05. 13:00 Fortuna Düsseldorf Eintr. Braunschweig -:- 08.05. 13:00 SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC -:- 08.05. 13:00 Würzburger Kickers VfL Osnabrück -:- 09.05. 13:30 Heidenheim Sandhausen -:- 09.05. 13:30 FC Erzgebirge Aue SC Paderborn 07 -:- 09.05. 13:30 VfL Bochum Jahn Regensburg -:- 10.05. 20:30 Hamburger SV 1. FC Nürnberg -:-

2. Liga: Tabelle am 32. Spieltag